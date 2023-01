Le prince Harry a supplié son père de ne pas épouser Camilla

Le prince Harry, visiblement dans la tourmente ces derniers temps, a écrit dans son livre qu’il aurait «supplié» son père de ne pas épouser Camilla Parker Bowles après la mort de sa mère, Diana.

Harry soutient que lui et son frère ont demandé à leur père, maintenant roi, de ne pas se marier une seconde fois. Selon le livre «Spare», Harry et William surnommaient Camilla «l’Autre Femme».

Camera Press / MEGA

«Je me souviens, je me demandais si elle allait être cruelle avec moi, écrit Harry dans ses mémoires. Je me demandais si elle allait être comme les vilaines belles-mères dans les livres».

AFP

«Willy était suspicieux de l’Autre Femme depuis longtemps, ce qui le tourmentait souvent. Lorsque ses doutes se sont confirmés, il a ressenti beaucoup de remords puisqu’il n’avait rien fait ou dit avant», écrit Harry dans son livre.

AFP

Le roi Charles et Camilla Parker Bowles se sont mariés en avril 2005.