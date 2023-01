Le tournoi midget de Drummondville de retour

Le Tournoi international de hockey midget de Drummondville, l’un des plus vieux et importants tournois du Québec, est de retour en force cette année après deux ans de pause forcée.

Créé en 1965, le tournoi avait tenu sa dernière édition en 2020, juste avant la pandémie. Depuis mardi, l’action a repris sur les deux patinoires de l’Olympia Yvan-Cournoyer.

«On est vraiment heureux d’être de retour, a mentionné Daniel Beaulac, responsable de l’horaire du tournoi. Ça n’a pas été évident de repartir la machine parce qu’en deux ans, il y a des réflexes qui se perdent, mais après deux jours, je peux vous dire que tout est rentré dans l’ordre et nous sommes maintenant sur notre vitesse de croisière!»

«Depuis que je suis atome que j’ai hâte de jouer dans ce tournoi, a raconté le Drummondvillois William Shooner. Je suis vraiment content d’être sur la patinoire aujourd’hui, en plus on a débuté avec une belle victoire!»

Le retour de l'événement fait aussi des heureux à l'extérieur de l'aréna.

«Pour l’industrie hotellière de Drummondville, c’est un événement dont on a eu beaucoup de mal à se passer dans les deux dernières années. Ça représente environ 700 nuitées, c’est énorme. On est bien content de revoir les jeunes et leurs parents!», a exprimé Étienne Aubin, directeur des revenus à l’Hôtel le Dauphin.

Le tournoi midget de Drummondville, c'est 169 matchs disputés sur deux semaines entre 84 équipes. Deux éléments freinent l’expansion du tournoi, soit le manque d’officiels et de bénévoles.

«On se concentre dans un aréna avec deux glaces, ce qui permet de réduire le nombre de bénévoles dont on a besoin. Et 169 matchs avec le peu d’officiels disponibles, je vous dirais que c’est le maximum qu’on peut se permettre», a insisté Daniel Beaulac.