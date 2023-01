L'entente sur les tiers pays sûrs et le trafic des armes à feu à l'ordre du jour

Justin Trudeau doit se rendre dans les prochains jours à Mexico où débute lundi prochain le Sommet des dirigeants nord-américains, qui rassemble le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Cette rencontre prend place alors que les relations du Canada avec les États-Unis s’épanouissent, souligne d’emblée Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis.

Les deux voisins partagent des objectifs communs, notamment au regard de la transition énergétique, de l’appui de l’Ukraine face à la Russie, et de la stratégie à adopter dans la région indopacifique, fait-elle valoir en entrevue à TVA Nouvelles.

L’immigration est au programme du sommet, alors qu’en 2022, près de 40 000 migrants ont été interceptés à la frontière canado-américaine.

Tiers pays sûrs

L’entente sur les tiers pays sûrs doit à cet égard être mise à jour lors du Sommet des dirigeants nord-américains.

«Nous souhaitons un système prévisible, où ces gens qui se présentent à notre frontière rentrent dans le système, dans la queue si vous voulez, avec les gens qui se présentent de façon régulière», explique Mme Hillman, qui assure que les discussions avec les États-Unis à ce sujet sont quotidiennes.

L’ambassadrice assure par ailleurs de la bonne volonté des États-Unis à faire progresser ce dossier.

«ils sont très ouverts à travailler avec nous, c’est clair qu’ils ont un défi à leur frontière du sud qui est tout à fait d’un autre ordre, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne s’intéressent pas à travailler avec nous», détaille-t-elle.

Trafic des armes à feu

Le trafic des armes à feu constitue un autre problème que doit aborder le sommet.

«Nous avons une coopération très étroite entre notre police et la police fédérale des États-Unis, par exemple. Et nous avons même ici à l’ambassade plusieurs agents de la GRC, qui sont ici à l’ambassade et à travers les États-Unis, qui travaillent justement sur les questions de la criminalité à la frontière», assure Mme Hillman.

L’ambassadrice fait par ailleurs remarquer que beaucoup d’armes importées illégalement au Canada proviennent bien entendu des États-Unis, mais aussi de divers pays d’Europe.