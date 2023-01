L'importance d'une équipe médicale pour entourer une équipe sportive

Victime d’un arrêt cardiaque sur le terrain lundi soir, le joueur des Bills de Buffalo, Damar Hamlin, se trouvait toujours dans un état critique, jeudi, mais ses médecins auraient noté des progrès dans son état de santé. Il n’aurait par ailleurs subi aucun dommage neurologique. Le directeur médical de la clinique du Pavillon de l'Éducation physique et des sports (PEPS) de l’Université Laval croit que la rapidité d'intervention des équipes médicales lors de l’incident a pu faire la différence.

«Dès qu'il y a eu un signal d'alarme, souvent on voit le poing ou un «x» dans les airs, ils auraient pu sortir l'athlète en dedans de 9 minutes, ce qui est un très bon temps. Les réanimations cardiaques ont été faites dès le départ, ils ont utilisé le défibrillateur, l'ambulance», a mentionné Michaël Morin.

C’est pourquoi il est important pour les joueurs de pouvoir compter sur des équipes médicales complètes lors des matchs. Un aspect qui s’est nettement amélioré au cours des 20 dernières années, selon lui, même au niveau scolaire.

«Au niveau collégial et au niveau secondaire, il y avait peu ou pas de présence médicale. De plus en plus, les écoles vont mettre un budget justement pour s’assurer un suivi médical au niveau des athlètes. Là on parle d’une réanimation cardiaque, c’est super important, mais ce sont des cas plutôt rares, on n’en voit pas souvent. Mais, par exemple, pour des suivis au niveau des commotions cérébrales, le suivi des athlètes, les blessures.»

«La crise qu’on a traversée avec les commotions cérébrales il y a une dizaine d’années a été un grand tournant», a souligné Francesco Pepe Esposito, ancien du Rouge et Or et ancien responsable du programme de football de l’Académie Saint-Louis.

Le règlement du football collégial a été revu pour obliger les équipes à s’entourer de professionnels de la santé.

«C’est une façon aussi de rassurer tout le monde et de démontrer, non pas juste en parlant, mais avec des actions, que la santé des jeunes doit être une priorité et est une priorité au sein du programme.»

Chez le Rouge et Or, l’encadrement médical est très apprécié des joueurs.

«Le football à la base c’est un sport de contact, donc les blessures, ça fait partie du jeu. Au Rouge et Or on est quand même chanceux d’avoir une équipe médicale hors pair. Ça doit être dans les meilleures équipes médicales au Québec et on les côtoie tous les jours», a expliqué le maraudeur Félix Petit. «Au cours des matchs, quand on se blesse sur le terrain, ils viennent nous voir tout de suite.»

Un protocole d'intervention est d’ailleurs mis en place par l'équipe médicale et revu annuellement afin d’être en mesure d'agir efficacement s’il arrivait une situation semblable à celle survenue lundi dans la NFL.

«Chaque année, on révise nos protocoles pour s'assurer d'être prêts dans ces situations-là, de vérifier que notre équipement est adéquat, est à jour. On fait des pratiques intraéquipe et au début de chacune des parties on va rencontrer l'autre équipe pour s'assurer qu'on parle le même langage sur le terrain», a expliqué M. Morin.

Surtout que, rappelle-t-il, un délai de quelques minutes pourrait faire toute la différence.

«On sait qu’en dedans de 4 à 6 minutes c'est là que les dommages, s'il n'y a pas de bonne circulation et qu’il n’y a pas de réanimation, c'est là qu’il peut arriver des dommages plus sévères.»

- Avec les informations de Zoé Couture