Marge Simpson «préfère la version québécoise»

Après 33 saisons, Béatrice Picard ne sera plus la voix québécoise de Marge Simpson, a annoncé le studio Diffuze Inc. mercredi.

La COVID-19 a changé les choses pour madame Picard. Depuis la pandémie, dit-elle, «on est tout seul en studio, alors qu’avant on avait notre partenaire [...] et on faisait la conversation».

De plus, elle affirme qu’à son âge, c’est plus laborieux de se remettre de virus.

Elle dit ne pas savoir dans quel état elle se trouverait si elle attendait une autre année, après avoir rapporté vivre des séquelles de la COVID longue.

«Je ne veux pas priver les téléspectateurs de leur émission favorite», dit-elle.

Elle préfère la version québécoise

«Je vous avoue que je préfère la version québécoise parce qu’on ne fait pas du tout de joual, au contraire. On parle en français, mais avec l’accent de chez nous.»

«Je trouve que ça a transposé les travers des Américains à travers les nôtres. On jurerait qu’on est laids ici au Québec quand on regarde l’émission», admet-elle.

Marge Simpson vous souhaite une bonne année 2023

L’actrice incarne l’iconique mère de famille une dernière fois à TVA Nouvelles afin d’offrir ses vœux de bonne année dans la vidéo ci-dessus.

«Mes chers amis, je vais vous souhaiter une bonne année, là! Prenez le temps de vous amuser, de rire, de danser, hein! Et même si vous n’avez rien à faire, amusez-vous quand même!», ordonne-t-elle de bon cœur.