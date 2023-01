Meilleurs lieux de travail au monde : une entreprise québécoise en 16e position

La Caisse de dépôt et placement du Québec s’est classée 16e dans le palmarès mondial des meilleurs lieux de travail en 2022, selon un programme international.

«Les entreprises qui se sont classées en tête de liste cette année ont fait preuve d'excellence dans le lieu de travail en créant des expériences de travail différentes et une culture d'inclusion qui mènent à des résultats d'affaires plus solides et plus durables», a indiqué le programme britannique «Best places to work» – «meilleures places où travailler» en français – dans un communiqué jeudi.

C’est la compagnie pharmaceutique danoise Novo Nordisk qui a raflé la première place, suivie par Takeda, une compagnie pharmaceutique japonaise, et par le constructeur d’ordinateurs américain Dell, en troisième place.

Sauf qu’au sein du palmarès, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui gère notamment le régime de rentes du Québec, et plusieurs autres régimes de retraite et d’assurances publics, s'est démarquée en remportant la 16e place.

«Ces entreprises savent comment créer un avantage concurrentiel, peu importe les obstacles potentiels, y compris la taille de l'entreprise, sa dispersion géographique et les caractéristiques de l'industrie», a ajouté le programme.

Dans le palmarès, on retrouve également l’entreprise britannique-suisse Astrazeneca en 7e position, le groupe français Safran, deuxième équipementier aéronautique au monde en 9e position et l’entreprise du Liechtenstein Hilti, producteurs d’outils de construction en 10e position.

Selon le communiqué, ce programme serait considéré comme la «référence absolue» en matière d'identification et de reconnaissance des meilleurs lieux de travail dans le monde.