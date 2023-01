Mont-Sainte-Anne: des abonnés mécontents

De nombreux abonnés de soir au Mont-Sainte-Anne se plaignent de ne pas pouvoir se faire rembourser comme les abonnés de jour en ont la possibilité.

Depuis le 17 décembre, le Mont-Sainte-Anne offre trois options à ses abonnés de jour, dont le remboursement intégral.

Cependant, les skieurs de soirée n’ont pas droit à ces options comme le dit ce message transféré au Journal par un abonné.

«Pour la passe de soirée, il n’y a présentement pas de plan de compensation d’établi. (...) le ski de soirée sera disponible dès le retour en opération de la station et le ski de soirée est disponible tous les jours à la Station touristique Stoneham. Une fois le plan de retour confirmé, nous communiquerons avec vous pour la suite des choses», mentionne le message.

Pas question!

Un seul type d’abonnement de soirée est offert qui donne la possibilité de skier tant à Stoneham qu’au Mont-Sainte-Anne.

Mais plusieurs utilisateurs, pour qui de skier à Stoneham n’est pas une solution, se sentent lésés.

«Je demeure à 5 minutes du mont. Je considère que présentement, on ne m’offre pas le service au même titre que les autres abonnés. Je devrais avoir le choix de me faire rembourser ou non mon abonnement de soirée», peste Mélanie Renaud.

«Nous avons choisi l’abonnement de soir au MSA pour sa proximité à cinq minutes de la maison. Nous avions la chance d’aller skier les soirs d’école ainsi que le samedi. Ce n’est plus une double montagne comme nous l’avons acheté, mais une simple montagne à 45 minutes de notre domicile. Ça ne fonctionne juste pas avec des jeunes enfants», a expliqué une mère ayant requis l’anonymat, dont l’abonnement pour la famille de quatre a coûté 1122$.

«Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de consignes sur la table alors que je n'ai pas pu profiter de la montagne depuis le 26 décembre le soir avec ma famille ? Ça m’a coûté 657$ plus taxes et la direction n’est même pas capable de me donner l’heure juste sur quelconque compensation ou remboursement? C’est déplorable!», a pour sa part déclaré Frédérick Dion par courriel au Journal.

L’achalandage

Rémi Laberge, abonné de soir depuis quelques années, dit comprendre que les remboursements ne soient pas offerts pour la période avant le 26 décembre, date à laquelle débute le ski de soirée au Mont-Saint-Anne.

«Je commence la saison à Stoneham, mais j’aime beaucoup mieux skier au Mont-Sainte-Anne. Savoir que le mont ne serait pas ouvert pendant toute une année, je ne garderai pas ma passe de soir, j’irais au Relais (Lac-Beauport)», lance-t-il.

«Je suis conscient qu’on est privilégié parce que les billets de soirée coûtent 300$, c’est encore peu dispendieux même s’ils ont augmenté de 66% en trois ans. Oui on peut aller à Stoneham, mais l’abonnement inclut les deux montagnes. On paye pour un service qu’on n’a pas, peu importe le coût de l’abonnement. À Stoneham, avec l’achalandage les soirs de semaine, ça ne m’intéresse pas vraiment», ajoute M. Laberge, qui habite à une distance égale des deux centres.