Noah Schnapp de «Stranger Things» fait son coming-out sur TikTok

C’est dans une vidéo très simple et teintée d’humour que l’acteur Noah Shnapp a dévoilé avoir des affinités avec le personnage qu’il incarne depuis quatre saisons.

L’interprète de Will dans la populaire série Netflix Stranger Things a partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle il révèle son orientation sexuelle.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

Dans la courte séquence où il est simplement couché sur son lit, Noah accompagne sa vidéo de la phrase: «Quand j’ai finalement dit à mes amis et ma famille que j’étais homosexuel après avoir eu peur dans la garde-robe pendant 18 ans et ils ont dit qu’ils savaient». L’annonce a d’ailleurs été très bien accueillie par ses proches.

En légende de sa publication, l’acteur a écrit: «J’imagine que je ressemble plus à Will que je le croyais», en référence au personnage qui l’a rendu célèbre et dont l’orientation sexuelle a fait jaser dans la plus récente saison.

Photo courtoisie, Netflix

La vidéo a été vue plus de 3,5 millions de fois en une heure et les fans de Noah le couvrent de félicitations et d’amour pour son affirmation.