Nouveau bris de service à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini

La population du nord du Lac-Saint-Jean n'a plus accès aux services de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini.

Celle-ci a cessé ses activités temporairement le 29 décembre en raison d'un manque de personnel.

C'est la deuxième fois en moins d'un mois qu'une telle situation survient, après une interruption qui avait duré un peu plus de 48 heures avant les Fêtes.

Cette fois-ci, les services sont suspendus pendant près de deux semaines.

«Chaque professionnelle en soins est primordiale dans cette installation parce qu'il n'y en a pas suffisamment, a expliqué la présidente régionale de la FIQ, Julie Boivin. On a une seule travailleuse absente et le château de cartes s'écroule et c'est ça qui se passe actuellement avec les soins intensifs.»

Inquiétudes

Les citoyens du secteur ont aussi été privés de services en obstétrique à quelques reprises dans les dernières années, toujours en raison de la pénurie de main-d'oeuvre.

La population s'inquiète du maintien des services en santé.

«Ça ne va pas bien et je me demande comment ça va aller plus tard si on ne réussit pas à recruter», a affirmé un citoyen rencontré par TVA Nouvelles aux abords de l'hôpital.

«C'est sûr que ça nous inquiète et c'est pour ça qu'on cherche à trouver des solutions avec le CIUSSS, a indiqué le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy. Surtout qu'on a un centre hospitalier avec des équipements à la fine pointe de la technologie.»

Cinq nouvelles infirmières en provenance de l'étranger ont récemment été embauchées à l'hôpital. La Ville travaille en collaboration avec les autorités de la santé, la MRC et l'organisme «Portes ouvertes sur le Lac» pour en attirer d'autres.

D'ici la reprise des activités prévue le 10 janvier, les personnes dont l'état de santé nécessite des soins intensifs seront redirigées vers un autre hôpital, en fonction de la disponibilité des lits.