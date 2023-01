«Plus personne ne veut travailler!»: le fondateur de Home Depot vide son sac

«Plus personne ne veut travailler!», dénonce Bernie Marcus, qui écorche au passage les wokes, le président américain Joe Biden et le socialisme.

Si lui et le co-fondateur Arthur Blank essayaient de lancer Home Depot aujourd’hui, «nous nous retrouverions avec 15, 16 magasins. Je ne sais pas si on pourrait aller plus loin», a dit l’homme de 93 ans lors d’une entrevue au Financial Times.

Le fondateur dit s’inquiéter pour le capitalisme, et affirme qu’à cause du socialisme. «Personne ne travaille. Tout le monde s'en fout. Donnez-le-moi. Envoyez-moi de l'argent. Je ne veux pas travailler. Je suis trop paresseux, je suis trop gros, je suis trop stupide.»

Home Depot, fondé en 1978, compte une vingtaine de magasins au Québec, dont trois à Montréal.

«Le pire président de l’histoire»

Bernie Marcus n’est pas tendre envers l’actuel président des États-Unis Joe Biden, le «pire président de l’histoire de ce pays», dont les politiques érigent des obstacles à la réussite entrepreneuriale, selon lui.

«Nous avions la liberté d’expression, nous ne l’avons plus. Les wokes ont pris le contrôle», dit-il, faisant référence au courant de pensée qui dénonce les injustices sociales mais dont une frange prône également la rectitude politique et la censure.

«Le capitalisme est la base de Home Depot et des millions de personnes ont gagné ce succès et ont eu du succès. Je parle des fabricants, des vendeurs et des distributeurs et des personnes qui travaillent pour nous, qui ont été en mesure de s’enrichir du parcours de Home Depot. C’est le succès. C’est pourquoi le capitalisme fonctionne», a-t-il ajouté dans une vidéo, reprise par le site Postsus.

Besoin d’employés

En 30 ans, Bernie Marcus et sa femme ont fait don de plus de 2 milliards de dollars à plus de 500 organisations par le biais de leur Fondation Marcus.

Au Canada, la chaîne disait viser l’embauche de quelque 5500 personnes un peu partout au pays au début de l’année, pour des postes aux ventes ou comme caissiers, associés spécialisés et superviseurs.

Home Depot est le plus grand détaillant de rénovation domiciliaire aux États-Unis. En 2021, l'entreprise comptait 490 600 employés et avait généré plus de 151 milliards de dollars de revenus.