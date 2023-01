Délai d’intervention questionné après la mort d’un enfant de 10 ans dans le Bas-Saint-Laurent

Un enfant de 10 ans est décédé lundi dans le Bas-Saint-Laurent après avoir attendu une ambulance pendant de très longues minutes.

Le 2 janvier, des parents d’Esprit-Saint ont contacté le 911 alors que leur enfant était en arrêt cardiorespiratoire.

La seule ambulance du secteur étant déjà occupée, il a fallu faire venir un autre véhicule depuis Cabano, une municipalité située à 57 kilomètres.

Quand les ambulanciers sont arrivés sur place, l’enfant était inconscient.

Ils ont effectué les manœuvres de réanimation avant de se diriger vers l’hôpital de Rimouski situé à 55 kilomètres. L’enfant, qui avait une prédisposition médicale, est décédé après un autre transfert au CHUL de Québec.

S’il n’est pas encore permis de savoir si sa mort aurait pu être éviter, plusieurs dénoncent le fait que le secteur ne soit pas couvert convenablement.

«57 kilomètres de Cabano à Esprit-Saint, c’est un gros 40 minutes de plus. Si l’ambulance avait été là en déploiement dynamique, elle aurait pu être là dans les 10 ou 15 minutes maximum», explique le vice-président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémie Landry, à TVA Nouvelles.

«C’est une grosse demi-heure que le petit n’a pas eu de soins. Des soins qui auraient pu faire une différence pour une survie. On ne pourra pas dire aujourd’hui si on aurait pu le sauver ou pas, mais toute minute compte dans des cas urgents. Dans ce cas-là on aurait pris chaque minute pour donner à l’enfant.»

Doublement à découvert

Le secteur d’Esprit-Saint est doublement à découvert.

Il y a toujours des horaires de faction, c’est-à-dire que les ambulanciers attendent un appel chez eux.

Il n’y a surtout pas le déploiement dynamique. Cela signifie que quand la seule ambulance est occupée, on n’envoie pas une autre ambulance d’un secteur plus loin pour couvrir au cas où.

«Je l’ai vécu il y a un an et demi avec mon épouse qui a fait un infarctus ici. Ça a pris une demi-heure avant que l’ambulance arrive», raconte le maire de la municipalité, Langis Proulx.

«Je considère qu’une ambulance dans notre secteur, ça serait une priorité. C’est certain que ça sauverait des vies.»

Le service préhospitalier du CISSS du Bas-Saint-Laurent dit que le secteur n’a pas le volume d’appels suffisant (325 en 2021) pour implanter le déploiement dynamique pour le moment.