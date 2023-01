Un homme disparu depuis 25 jours

Une femme de Québec, sans nouvelle de son conjoint et du père de ses deux enfants, craint que celui-ci ait subi une forme de manipulation.

Carolanne Dufour croit que Samuel Gauthier, 28 ans, pourrait toujours se trouver sur la Côte-Nord où il a été vu pour la dernière fois.

La dernière fois que Samuel Gauthier a été vu, c'était dans la nuit du 11 décembre alors qu’il quittait le domicile d’un ami de Port-Cartier.

La veille, il avait affirmé à sa conjointe, Carolanne Dufour, avec qui il habite Québec, qu’il revenait à la maison par autobus.

Depuis, l’homme ne lui a pas donné signe de vie.

Un avis de recherche a été lancé dans les jours qui ont suivi par la Sûreté du Québec. Parallèlement, Carolanne Dufour a parlé à des témoins qui auraient été en contact avec son conjoint.

Ses démarches ont suscité davantage de questions que de réponses. Les jours qui passent depuis la disparition sont angoissants.

«Au début, c’était plus facile parce que j’avais vraiment l’espoir à 100%. Je me disais : “Quand il va voir que son avis de disparition est public, que tout le monde est à sa recherche, il va sortir de là”, a-t-elle déclaré. Mais là, on est 25 jours plus tard et il n’y a rien de rassurant. Il n’y a pas de pistes concrètes. Il y a mille et une histoires.»

Samuel Gauthier a affirmé à sa conjointe qu’il allait sur la Côte-Nord aider un ami et ainsi amasser un peu d’argent pour le temps des Fêtes.

Carolanne Dufour n’exclut pas que son conjoint qui vit de l’anxiété ait pu vivre de la détresse et que son séjour sur la Côte-Nord était une forme de fuite. Mais selon elle, son silence prolongé est inhabituel et pourrait s’expliquer par une forme de manipulation qu’il aurait pu subir.

«Je pense que probablement qu’il a pris la mauvaise décision au mauvais moment. Soit qu’il s’est fait manipuler pour se faire promettre la lune, le soleil, tout ce que tu veux. Mais ça a mal viré dans le sens où les gens qui sont impliqués là-dedans auraient voulu s’en prendre à lui. Rendu là, l’espoir diminue».

Carolanne Dufour lance un appel pour que des témoins parlent. L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit. Toute personne qui aurait des informations à fournir aux enquêteurs est priée d’appeler au 1 800 659-4264.

Samuel Gauthier pèse 91 kg et mesure 1,78 mètre. Il a les cheveux longs châtain et les yeux bleus. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau « Fairplay » noir et orange et une tuque noire.