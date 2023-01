Une décision difficile pour assurer notre avenir

La métamorphose que subit le monde des médias et la concurrence déloyale que livrent les géants du web aux médias traditionnels jumelée à celle de Radio-Canada, nous obligent de nouveau à prendre une décision difficile, mais responsable, pour assurer la pérennité du Journal de Québec.

Nous annonçons aujourd’hui que l’ensemble des opérations et équipements de notre imprimerie de Québec sera vendu au cours des prochaines semaines à Imprimerie Québecor Média.

Le Journal de Québec sera dès lors imprimé à Mirabel, où l’est déjà Le Journal de Montréal, ce qui permettra de concentrer l’impression de nos Journaux à un seul endroit. Nos lecteurs et nos abonnés peuvent être rassurés : Le Journal de Québec continuera d’être imprimé six jours par semaine et d’être livré chaque jour.

Cette décision entraîne la mise à pied de pressiers et d’expéditeurs. Nous tenons à les remercier sincèrement pour tous les efforts et le travail accompli au cours des années qu’ils ont consacrées au Journal.

Un Journal tout en couleurs

En revanche, ce changement mènera aussi à des nouveautés dans votre Journal. En effet, Imprimerie Québecor Média étant dotée d’installations plus modernes, c’est à une édition toute en couleurs que les lecteurs du Journal de Québec auront désormais accès.

De nouveaux rendez-vous traitant de ce qui se passe dans la capitale, aux sports, aux spectacles mais aussi dans toutes nos sections, feront d’ailleurs leur apparition dans nos pages au cours des prochaines semaines. Notre équipe y travaille déjà.

Vous pouvez être convaincus que nous continuerons de vous informer chaque jour avec les révélations de notre Bureau d’enquête, l’actualité politique de notre Bureau parlementaire, les nouvelles exclusives des journalistes de toutes nos sections, ainsi qu’avec nos pages Opinions, de loin les plus diversifiées au Québec.

Toutefois, cette décision nous obligera à revoir certaines de nos opérations, notamment notre heure de tombée, qui sera légèrement devancée.

De ce fait, nous devrons adapter notre couverture d’événements se déroulant en soirée. Comme c’est le cas présentement, ces événements continueront d’être couverts par nos journalistes sur le web, sur notre site journaldequebec.com, ainsi que dans l’application QUB et sur nos réseaux sociaux. Les abonnés à notre édition électronique auront par ailleurs accès à des nouvelles de dernière heure.

Soyez assurés que nos journalistes travailleront d’arrache-pied pour vous offrir la meilleure couverture de l’actualité de Québec et de l’Est-du-Québec.

Une décision nécessaire

La décision de vendre les opérations et équipements de notre imprimerie de l’avenue Béchard n’a pas été facile à prendre, mais elle est nécessaire pour assurer la pérennité du Journal de Québec, qui fêtera en 2023 ses 56 années d’existence.

Cette décision s’inscrit dans la même veine que celle que d’autres groupes de presse d’ici et d’ailleurs ont dû prendre, au cours des dernières années, afin de pouvoir envisager l’avenir avec optimisme.

Il s’agit d’une autre mesure visant à nous permettre d’affronter la concurrence déloyale des géants du web, qui s’accaparent une trop large part des revenus publicitaires dans l’univers numérique.

Au Canada, cette concurrence est d’autant plus vive que Radio-Canada, une société subventionnée par l’État fédéral, y participe aussi, avec l’argent des contribuables.

Merci

Une fois ces changements complétés, Le Journal de Québec sera en mesure de poursuivre sa mission de fournir à ses lecteurs une information diversifiée et de qualité.

Pour encore longtemps, votre Journal sera là pour vous informer et pour vous divertir en format papier, maintenant tout en couleurs, mais également sur toutes ses plateformes, que ce soit son édition électronique, son site web ou ses réseaux sociaux.

Chères lectrices, chers lecteurs, merci de nous lire.

Chers annonceurs, merci pour votre fidélité.

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef

Le Journal de Québec