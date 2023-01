Val-Alain rabroué pour avoir donné des terrains résidentiels

La municipalité de Val-Alain, dans la région de Chaudière-Appalaches, s’est fait épingler par la direction des enquêtes de la Commission municipale du Québec (CMQ) en raison de son programme de dons de terrains visant à attirer de nouveaux habitants.

En avril 2022, la municipalité, via la Corporation de développement économique (CDE) de Val-Alain, a lancé un programme de dons de terrains résidentiels offerts à des acheteurs à la condition que ceux-ci s’engagent à construire une demeure évaluée à au moins 175 000 $ et à l’habiter au moins un an.

Cette initiative, rapportée dans des reportages de médias, a attiré l’attention de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) de la CMQ.

Aux yeux de l’organisation, la municipalité ne pouvait pas, via la CDE, lancer son projet de dons de terrains. Un programme de subventions aux constructions résidentielles et commerciales piloté par la CDE a aussi été dénoncé par la DEPIM.

«La loi est claire. Sauf disposition contraire, il est interdit à une municipalité de faire don de ses biens; elle doit les aliéner à titre onéreux», est-il exposé dans le rapport d’enquête dévoilé jeudi.

La CDE est présentée comme étant un organisme à but non lucratif, mais elle obtient son financement majoritairement de la Ville. D’ailleurs, des résolutions adoptées par le conseil municipal montrent clairement que la Ville verse des fonds à la CDE pour financer ses programmes de développement.

«Il est clair que le financement de la Municipalité est lié à la promotion du développement résidentiel et commercial et à l’octroi d’aide financière par la CDE aux nouveaux résidents et commerces de la Municipalité», a appuyé la DEPIM.

«Bien qu’on puisse comprendre qu’une municipalité veuille favoriser le développement résidentiel et commercial sur son territoire, elle doit le faire en respectant les balises prévues par la loi, ce qui n’a pas été fait en l’espèce», a ajouté le chien de garde municipal.

L’organisation recommande que la Ville et la CDE mettent fin à leurs programmes de subventions et de dons de terrain.