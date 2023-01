Crise du verglas: des recherches prometteuses sur le givre 25 ans plus tard

Depuis la crise du verglas qui a causé des ravages sans précédent il y a 25 ans, les recherches sur le givre se sont intensifiées à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour qu’on soit éventuellement prêt à affronter une telle catastrophe et celles-ci s’avèrent prometteuses.

Le travail des chercheurs à l’UQAC va bon train pour permettre de donner plus de fiabilité au transport d'électricité d’Hydro-Québec.

«Depuis 20 ans à l'UQAC, on travaille sur les isolateurs plus particulièrement. On a proposé des solutions à Hydro-Québec, à nos partenaires, en termes de configuration des isolateurs et de choix des isolateurs», a expliqué Gelareh Momen, professeure-chercheuse à l’UQAC et titulaire de la chaire institutionnelle des matériaux antigivre innovants.

Les dernières avancées sont prometteuses.

«On a commencé à travailler sur les matériaux glaciophobes innovants. On a un pas en avance par rapport aux isolateurs», a-t-elle poursuivi.

«On simule véritablement les problèmes qu'il peut y avoir comme des courts-circuits, l'accumulation de la glace ou l'accumulation de déchets qu'il peut y avoir sur les isolateurs [et] comment nos revêtements arrivent à contrer tous les problèmes pour éviter des coupures de courant éventuelles dans la région», a ajouté Anne Simone Adia, finissante au doctorat en ingénierie à l’UQAC.

Innovation

L’Université dispose de multiples dispositifs innovants et reconnus mondialement, dont une chambre froide qui permet de reproduire de la pluie verglaçante et des conditions de givre pour étudier leurs effets sur les conducteurs électriques et les isolateurs. Les chercheurs sont donc en mesure de développer les matériaux innovants glaciophobes qui seront éventuellement appliqués à grande échelle.

«Nous, les chercheurs, on s'inspire de la nature pour voir s'il y a des exemples dans la nature qui sont plus résistants à la glace ou à l'eau», a mentionné la professeure-chercheuse.

Les plantes carnivores et les feuilles de lotus sont notamment étudiées par les chercheurs.

«On crée certaines rugosités et morphologies de la surface. On essaie quand même aussi de changer la chimie de surface pour créer ou simuler la même chose qui existe dans la nature. On a développé quatre types de revêtements à travers notre projet», a précisé Mme Momen.

Ces revêtements pourront être utilisés éventuellement dans le but de protéger les lignes d'Hydro-Québec.

«C'est développé, ça va être appliqué, regarder la fiabilité et ajuster par la suite la formulation si nécessaire. [...] Je pense que d'ici 5 ou 7 ans, on peut livrer de belles avancées sur les isolateurs [...] Il y a juste l'UQAC et Hydro-Québec qui possède cette expertise en laboratoire qui est connue mondialement», a-t-elle ajouté.

«On imagine que si on applique la technologie qu'on développe sur les différentes installations électriques, on va aider au bien-être de la population dans la région», a ajouté Anne Simone Adia.

La recherche va aussi se poursuivre pour développer une nouvelle technologie qui sera applicable cette fois sur les conducteurs.

«Pour voir quelles solutions on peut proposer pour les conducteurs déjà en ligne et les nouveaux conducteurs qui vont entrer dans le marché du travail. Comme les activités de recherche étaient intéressantes pour Hydro-Québec, ils nous ont approchés pour continuer cet aspect de recherche pour le réseau de transport d'électricité», a admis Gelareh Momen.

Un partenariat pour protéger les éoliennes des intempéries verra aussi le jour prochainement.