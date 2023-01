De futures infirmières et infirmiers auxiliaires testent leurs connaissances

Es-tu sur ton X? C'est la question que se sont fait poser de futures infirmières et infirmières auxiliaires lors de huit mises en situation où elles devaient intervenir dans le cadre de l'activité organisée par le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec.

Après des événements antérieurs en ligne en raison de la pandémie, c'était le retour des exercices en présentiel.

Un patient, un problème et une évaluatrice... Les étudiantes devaient mettre en pratique leurs compétences sur le terrain.

«Les étudiants sont un peu nerveux parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre évidemment. Ils se rendent compte assez rapidement que ce sont des mises en situation de la vie courante de l'infirmière, de l'infirmière auxiliaire, qu'ils vont rencontrer dès leur première semaine de travail», a expliqué la directrice adjointe à la direction des soins infirmiers au CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, Julie St-Onge.

«J'ai bien aimé ça. On avait un bon feedback après de ce qu'on a bien fait ou moins bien fait», a mentionné Claudia Lafleur, étudiante de 3e année au BAC initial de sciences infirmières à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Toutes les mises en situation sont différentes pour justement pouvoir tester différentes compétences.

Une simulation d'activité a été préparée pour les médias afin d'avoir un aperçu du défi.

«On veut voir s'ils maitrisent bien leur matière, leur théorie pour s'assurer de le mettre en application sur les unités de soins. Ce sont des choses qu'ils ont vues à l'école, ce sont des choses qu'ils ont pratiquées en stage auprès des usagers», a précisé une infirmière du CIUSSS MCQ qui supervisait les ateliers, Marie-Claude Héroux.

Après l'épreuve, les participants avaient une rencontre individuelle avec un professionnel de la santé.

«J'avais Myriam qui était en face de moi. Alors j'étais plus à l'aise un peu de lui demander mes points à améliorer, si elle a vu des choses en moi qui pouvaient m'aider dans mon cheminement de carrière où je veux aller. Moi, ce sont les urgences qui m'intéressent. Alors, c'est sûr qu'il y a des feedbacks plus importants que d'autres», a souligné Frédérique Gagnon-Joubert, étudiante au BAC en sciences infirmières à l'UQTR.

«Si on voit que l'approche thérapeutique, le feeling... Là, on ne l'a pas montré, mais normalement, il y a une rétroaction avec le comédien et de dire : “comment tu t'es senti? Est-ce qu'elle t'a touché? Est-ce que tu t'es senti interpellé? Est-ce qu'elle t'a regardé dans les yeux ou au contraire, elle n'était pas là?” Si elle nous dit: “moi je veux travailler en santé mentale”, mais que l'approche n'est pas bonne, il y a une petite discussion à y avoir avec elle à savoir : “est-ce que c'est le bon département?”», a ajouté le chef d'administration de programme de pratique avancée IPS, Alex Fontaine.

Cet exercice n'a aucun lien avec le parcours scolaire des étudiantes, mais se veut un bon indicateur, à savoir si leur choix de carrière tient la route.

Ce sont 125 futures infirmières et 75 futures auxiliaires qui se prêteront au jeu au cours des 5 jours d'activité.