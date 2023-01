Des courriels liés à 200 millions de comptes Twitter publiés par des pirates

Des adresses électroniques qui sont liées à plus de 200 millions de profils Twitter circulent actuellement sur des forums de pirates informatiques pour de l’échange de données, a rapporté vendredi CNN.

• À lire aussi: Apple annonce des outils pour mieux protéger les données de ses clients

Cette fuite de données pourrait révéler les véritables identités d’utilisateurs anonymes du réseau social et permettre de pirater facilement les comptes des victimes sur Twitter, mais aussi ceux d’autres sites web, selon des experts en sécurité.

Les noms des utilisateurs de Twitter, leurs identifiants de compte, le nombre d’abonnés et les dates de création des comptes font partie des différentes informations dévoilées.

«Les mauvais acteurs ont gagné le jackpot, a déclaré à CNN Rafi Mendelsohn, un porte-parole de Cyabra, une société d'analyse des médias sociaux axée sur l'identification de la désinformation.Des données auparavant privées comme les courriels et la date de création peuvent être exploitées pour construire des campagnes de piratage, d’hameçonnage et de désinformation plus intelligentes et plus sophistiquées.»

Les données en question auraient été collectées en 2021 lors d’un bug dans les systèmes de Twitter, une faille qui a depuis été corrigée après un accident similaire en juillet dernier, qui avait impliqué 5,4 millions de comptes Twitter.

Rappelons qu’il est recommandé d’utiliser des mots de passe uniques pour chaque inscription en ligne et d’utiliser l’authentification multifactorielle pour ces comptes afin d’éviter les tentatives d’hameçonnage.