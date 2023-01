Des enfants à la dent trop sucrée

Les enfants âgés d’un à deux ans consommeraient 10 fois plus de sucre que les recommandations prescrites, selon la pédiatre spécialiste de l’obésité, Julie St-Pierre.

En entrevue à QUB radio, la professionnelle de la santé a rapporté que l’on conseille aucun sucre pour les enfants de moins de deux ans, tandis qu’on préconise 12,5 grammes pour un jeune de deux ans si on suit la recommandation de 5 % des apports totaux dans une journée.

«La moyenne nationale pour un enfant de deux ans est autour de 110 grammes par jour. Certains scientifiques à travers le monde vont même comparer l’utilisation du sucre en bas de 18 ans à celle de la cigarette», a-t-elle souligné au micro de Marie Montpetit.

La Dre St-Pierre estime que ce n’est pas tout le monde qui développe une dépendance au sucre. Cependant, elle considère que cet aliment procure du plaisir à tout le monde.

«Nous agissons chaque fois sur le système de récompense au niveau de notre cerveau. Ce système à des récepteurs de plaisir. Plus ils sont stimulés, moins ils vont s’exprimer et plus nous en voulons. Donc, l’enfant qui prend du sucre voudra en prendre d’autres.»

Cette dernière a constaté une hausse vertigineuse des ventes des produits transformés qui sont remplis de sucre pendant la pandémie, car ils ne sont pas dispendieux. «C’est extrêmement décourageant pour des gens qui travaillent sur le terrain comme nous.»

Du même souffle, elle a souligné que les psychiatres pour enfants ont étudié les parents pendant la pandémie et ils ont démontré que les géniteurs ont fait du réconfort sucré auprès de leur progéniture afin de faire pardonner le moment présent. «On a exacerbé d’une certaine manière cet effet de plaisir relié au sucre.»

Pour le mois de janvier, elle a proposé aux auditeurs de QUB radio de faire un trois mois sans sucre. «C’est vraiment une cure de désintoxication intéressante. Une nutritionniste française l’a fait pendant un an et elle a vu sa santé cardiométabolique améliorée.»

Elle recommande aux gens de manger un tiers en fruits dans une journée et deux tiers en légumes. Elle prévient toutefois qu’il ne faut pas transformer les fruits, en jus ou en potage.

«On peut se faire plaisir deux ou trois par semaine. Si on dépasse ça, on perd le plaisir qui va avec, un peu comme avec le tabac. On vient qu’on ne goûte plus les aliments et nous éprouvons moins de plaisir à consommer du sucre, alors nous en consommons plus.»