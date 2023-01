Joshua Roy : un échange qui a fait toute la différence

L'espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy a connu tout un tournoi avec Équipe Canada junior, remportant une deuxième médaille d'or en moins d'un an en plus de terminer au quatrième rang des pointeurs avec 11 points en sept rencontres.

Puis jeudi, le Québécois de 19 ans a vécu le point culminant des dernières semaines en effectuant la passe parfaite qui a permis à Dylan Guenther de marquer le but gagnant, en prolongation, face à la Tchéquie.

«C'était incroyable, a-t-il lancé lors d'une entrevue à TVA. Du moment que nous avons eu le deux contre un, la foule a commencé à crier et le stress a embarqué, mais j'ai vu que le joueur adverse a glissé rapidement à terre, donc je l'ai contourné et j'ai vu Guenther l'autre bord, donc je n'avais pas le choix d'y donner.»

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

Roy admet qu'il n'y a pas grand chose de plus stressant qu'une prolongation à trois contre trois, en grande finale du Championnat mondial de hockey junior (CMHJ), mais la formation canadienne a tout de même livré la marchandise.

«Honnêtement, c'était vraiment stressant, surtout qu'on avait la grosse foule derrière nous, a-t-il poursuivi. On gagnait 2-0 et ils sont revenus dans le match, donc ils avaient le momentum pendant la prolongation, mais on est restés calmes dans tout ça et on savait qu'on avait beaucoup de talent, donc on savait que si on était patients et qu'on jouait de la bonne façon, on allait avoir nos chances et c'est ce qui est arrivé.»

Nouveau détenteur du record québécois

En obtenant une mention d'aide sur le but doré, Roy est devenu le meilleur pointeur québécois de l'histoire du tournoi avec 19 points, soit un de plus que Jonathan Huberdeau, des Flames de Calgary.

«C'est sûr que c'est flatteur, ce sont des gros noms que j'ai dépassés, mais j'allais au CMHJ pour gagner une deuxième médaille d'or et c'est ça que j'ai fait, a-t-il laissé tomber.

«C'est vraiment là que ma tête était. Je ne voulais pas battre quelconque record, c'était vraiment de gagner la médaille d'or. Je l'avais vécu cet été et ce sont des moments incroyables dont je me souvenais, donc je voulais vivre ça pendant un vrai CMHJ.

«Cet été, c'était vraiment différent, il y avait moins de spectateurs, c'était beaucoup moins suivi, mais là, avec le temps des Fêtes, c'était le vrai CMHJ et là-bas à Halifax, c'était juste incroyable les fans.»

Un échange qui a fait toute la différence

En 2021, le Tricolore a sélectionné Roy au 150e rang du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey. Il est rare de voir des joueurs choisis aussi loin connaître autant de succès avec Équipe Canada junior.

«J'ai vraiment grandi depuis, a expliqué le talentueux attaquant. J'ai eu plus de difficulté avec les Sea Dogs de Saint John [son ancienne équipe junior], mais j'ai été échangé au Phoenix de Sherbrooke et mon entraîneur Stéphane Julien a mis un plan en place pour moi et je le respecte.

«Je lui fais confiance et jusqu'à présent, ça m'aide beaucoup. Une bonne partie de mon succès est grâce à lui alors je le remercie beaucoup et je vais continuer de travailler fort, il en reste beaucoup pour atteindre mon but de jouer dans la Ligue nationale.»

Parlant de jouer dans la LNH, que doit-il améliorer pour un jour porter l'uniforme des Canadiens?

«Mon jeu sur 200 pieds comme on dit, jouer dans les deux sens de la patinoire, a-t-il admis sans détour. Je suis un joueur vraiment offensif, mais je dois travailler sur mon jeu défensif et je pense que pendant tout le tournoi, j'ai prouvé que j'étais capable.

«Je dois aussi avoir plus de rythme dans mon jeu. Je reste en contact avec les Canadiens et c'est vraiment ce qu'il me disent le plus souvent. Je travaille fort là-dessus et ç'a super bien été pendant le tournoi, donc je suis vraiment content.»

Prochain objectif : gagner la Coupe du président

Roy retournera maintenant avec le Phoenix dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et l'objectif est très clair.

«Gagner la coupe, a-t-il dit sans broncher. C'est probablement ma dernière année junior, on a fait beaucoup d'échanges pour ça, on va être une équipe très dure à battre, donc c'est certain que mon but c'est d'y aller "all in" pour la coupe.»

Et ensuite? Se voit-il avec le Tricolore dès l'an prochain ou avec le Rocket de Laval, le club-école?

«Il ne faut pas sauter d'étapes, a dit Roy calmement. Je dois y aller étape par étape et travailler fort. Je vais me développer et peut-être un jouer toucher à la grande ligue, c'est mon but.»