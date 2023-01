La pénurie de médicaments pour enfants persiste dans le milieu hospitalier

Malgré certaines améliorations, la pénurie de médicaments pour enfants perdure dans le système hospitalier québécois et ne devrait se résorber qu’à la fin de l’hiver, selon l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APES).

Julie Racicot, présidente de l’organisation, a expliqué en entrevue que les analgésiques sous forme liquide, surtout l’Advil, restent «difficiles à obtenir».

«Les compagnies canadiennes en fabriquent, mais on a des horizons de très court terme. Ça ne répond pas vraiment à la demande. C’est à surveiller beaucoup, c’est problématique», a-t-elle indiqué.

Julie Racicot prévoit de «prochains mois difficiles», mais se dit «encouragée» par l’augmentation de la production par les compagnies pharmaceutiques canadiennes.

Les pharmaciens en milieu hospitalier ne sont pas sans ressources.

Selon Mme Racicot, le manque de médicaments existe depuis des années, et depuis la pandémie de COVID-19, le réseau est en mesure d’affronter la pénurie actuelle avec une bonne dose de préparation.

«Maintenant, on garde les inventaires beaucoup plus élevés de médicaments dans les hôpitaux, et on demande aussi aux distributeurs de garder de plus grands inventaires», dit-elle.

Ainsi, si jamais un fournisseur finissait par manquer de médicaments, le réseau hospitalier se retrouverait avec «des mois de réserve» pour la plupart des médicaments.

D’autres pratiques mises récemment mises en place aident le système hospitalier à pallier les problèmes actuels, notamment le partage de médicaments entre établissements. Il est courant, aussi, que les pharmaciens écrasent des comprimés pour adultes afin de mieux doser les analgésiques offerts aux enfants, en les plaçant dans une purée ou dans un liquide.

Mais la pénurie pourrait aussi affecter l’approvisionnement de médicaments pour les adultes, surtout du côté des pharmacies communautaires.

Dans un courriel, Santé Canada affirme être «conscient des contraintes associées à la demande élevée de produits analgésiques pour adultes en vente libre (ibuprofène, acétaminophène et produits combinés) pour traiter la fièvre et la douleur associées au rhume et à la grippe».

Le ministère «s'efforce également de remédier à l'approvisionnement en analgésiques pour adultes» et «exhorte les patients à ne pas acheter plus de médicaments que nécessaire».

La situation ne préoccupe pas Julie Racicot plus qu’il ne le faut pour l’instant, car «des alternatives sont possibles» pour les adultes, comme les analgésiques sous forme de suppositoire, par exemple. Il faut néanmoins rester «vigilants», a-t-elle rappelé.