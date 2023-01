Les librairies sont en bonne posture

Acheter local est devenu une préoccupation pour de nombreux consommateurs québécois depuis la pandémie et les librairies du Saguenay—Lac-Saint-Jean continuent de profiter de l’engouement.

La preuve : dans la région, les librairies indépendantes ont fait des affaires d'or et le phénomène perdure.

Selon le président de la coopérative Les Bouquinistes de Chicoutimi, Shannon Desbiens, les affaires n'ont jamais été aussi bonnes.

«L'année dernière, on avait presque doublé notre chiffre d'affaires de 2019, a-t-il dit. Et cette année on a vraiment fait trois fois plus qu'en 2019.»

La clientèle de la librairie Marie-Laura de Jonquière s'est diversifiée au cours des dernières années.

La lecture est devenue un exutoire pour de nombreuses personnes pendant le confinement.

«Les livres, ç’a été un refuge qui était accessible et facilement consommable dans la solitude imposée par la pandémie, a indiqué le libraire Philippe Fortin. Je suis convaincue qu'il y a des centaines de personnes qui ne lisaient plus et qui se sont remises à lire.»

Les livres québécois aussi ont la cote, puisqu’un seul auteur étranger figure dans le palmarès 2022 des meilleurs vendeurs de la librairie Les Bouquinistes.