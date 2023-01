L'identité de l'homme trouvé mort près du chemin Roxham révélée

L'homme trouvé près du chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle en Montérégie est un individu de 44 ans qui tentait de rejoindre un membre de sa famille aux États-Unis.

La victime, Fritznel Richard, serait décédée d'hypothermie, avance la Sûreté du Québec.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«La victime ne portait aucune trace de violence et l’hypothermie semble la cause la plus probable du décès», peut-on lire dans le communiqué.