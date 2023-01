Reprise des activités de ski à Gallix

Après plus d'un an d'arrêt, la station de ski Gallix de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, a repris ses activités officiellement vendredi.

La fébrilité était palpable en matinée avant l’ouverture du remonte-pente. Une quinzaine de skieurs ont fait la file pour monter au sommet de la montagne à la première heure.

Le remonte-pente a été lourdement endommagé à l’automne 2020. Une année de travail a été nécessaire pour le remettre en fonction.

La Régie du bâtiment du Québec a réalisé une inspection de l’infrastructure au cours des dernières semaines et a confirmé jeudi à la direction de la station qu’elle pouvait être remise en fonction.

L’ouverture de la station, prévue avant les Fêtes, a été repoussée à plusieurs reprises. Le manque de neige et la difficulté à en fabriquer expliquent les délais. La station a dû renoncer à ouvrir la pente-école et les glissades en tube lors de la journée d’ouverture.

«On se faisait poser des questions», a indiqué le directeur de la station, Loïs Babin. «Je pense qu’on pouvait se permettre d’avoir au moins deux pentes et pouvoir au moins contenter ceux qui avaient vraiment les fourmis dans les jambes. Je pense que c’est une bonne chose de pouvoir ouvrir et monter au monde qu’on a un télésiège. Il est très fonctionnel. Ça marche super bien, on répond à tous les critères de la Régie du bâtiment.»

Au cours des prochains jours, le travail se poursuivra dans la montagne pour rendre l’ensemble des pistes disponibles aux skieurs.