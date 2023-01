Service ambulancier: les horaires de factions critiquées

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est-elle à l'abri d'une situation vécue dans le Bas-St-Laurent où un enfant de 10 ans est décédé en attendant l'arrivée des ambulanciers? Malheureusement, trois secteurs de la région fonctionnent avec des horaires de faction, une façon de faire qui est critiquée puisqu’elle occasionne des délais.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis des années, le syndicat des paramédics dénonce l'organisation des services à trois endroits, soit les secteurs de L'Anse-St-Jean, de Lac-Bouchette et de Chibougamau qui se retrouvent avec des horaires de faction comme au Bas-Saint-Laurent.

«En région, c'est un risque, depuis 2008, il n'y a pas eu d'ajustement d'horaires. Si l’ambulance part d’un autre village, on vient d'ajouter des délais, donc des situations d'horreurs comme au Bas-Saint-Laurent on n’est pas à l'abri de ça», a confirmé le président du syndicat des paramédics Saguenay-Lac-Saint-Jean, FSSS-CSN, Jacob Allard.

Les horaires de faction signifient que les ambulanciers sont disponibles pour répondre aux appels, mais doivent se rendre à la caserne pour prendre leur ambulance.

«Généralement, c'est un cinq à six minutes, l'été lorsque la personne n’est pas couchée dans son lit et prête à partir. Lorsque tu rajoutes la neige, la glace et que la personne est couchée, ça peut arriver que ça frôle le 10-12 minutes. On parle [alors] d'un 10 à 12 minutes [durant lesquelles] l'ambulance n'est pas prête à partir pour votre maison», a expliqué M. Allard.

Dans une réponse écrite au sujet de la situation à l'Esprit-Saint, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a expliqué que la gestion de la couverture ambulancière et des horaires doit se faire de façon plus décentralisée.

C’est pour cette raison que plus d'autonomie a été accordée aux CISSS et aux CIUSSS pour cette gestion. Les autorités de la santé de la région ont toutefois affirmé que les horaires ainsi que les temps de réponse répondent aux besoins ainsi qu’aux normes en vigueur.

Les syndiqués vont continuer de revendiquer la disparition des horaires de faction.