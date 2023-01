Un nouvel emploi en 2023 pour 50% des travailleurs

Il y aura de la volatilité dans l’air en 2023 sur le marché de l’emploi.

• À lire aussi: Le taux de chômage reste stable au Québec en décembre

• À lire aussi: La flexibilité au travail, favorable à l'économie et aux travailleurs

«Le désir de changement est maintenu encore pour 2023, associé à la pénurie de main-d’œuvre, donc définitivement, on va avoir non seulement des roulements, mais de nouvelles embauches en 2023. C’est une belle perspective pour le marché de l’emploi cette année», affirme Céline Morellon, CRHA, PDG et Leader de valeur groupe conseils inc., en entrevue à LCN.

Ce désir de changement de plusieurs travailler, associé à la pénurie de main-d’œuvre créera d’ailleurs une pression pour les employeurs pour offrir de meilleures conditions à leurs employés.

«Ceux qui n’ont pas les moyens de concurrencer au niveau des augmentations de salaire vont devoir jouer sur des mesures de flexibilité, sur des conditions d’accueil, sur les conditions de où est-ce qu’on peut travailler ou pas», soutient la spécialiste.

«Ils vont encore devoir faire preuve d’une grande grande grande imagination, non seulement pour maintenir des employés en emploi, mais également pour en attirer des nouveaux», ajoute-t-elle.

Si plusieurs chercheurs d’emploi ont des exigences au niveau des conditions «pures» de l’emploi, la relation avec les gestionnaires et les autres employés sera aussi primordiale.

«Le leadership doit totalement changer. Le type de gestion, de contrôle du travail aussi doit totalement changer et ça, ce sont des conditions que les employeurs n’ont pas le choix d’intégrer dans leur nouvelle politique d’emploi», est-elle d’avis.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.