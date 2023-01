Une directrice de salon funéraire vendait des membres illégalement

La directrice d’un salon funéraire de Denver, au Colorado, a été condamnée, mardi, à 20 ans de prison pour avoir vendu illégalement des membres et des corps entiers sans le consentement des familles des défunts.

Megan Hess, une femme de 46 ans, a plaidé coupable, en juillet dernier, à des accusations de fraude postale et de complicité.

L’entente sur le plaidoyer indique qu’entre 2010 et 2018, la femme et d’autres personnes ont volé les corps et des parties de corps de centaines de victimes, puis les ont vendus à des individus qui achetaient les restes humains à des revendeurs de corps, selon un communiqué du procureur du district du Colorado.

La mère de la directrice, Shirley Koch, 69 ans, a quant à elle été condamnée à 15 ans de prison pour les mêmes chefs d’accusation.

Les deux femmes envoyaient aussi des corps et des membres positifs, ou qui appartenaient à des gens qui sont morts de maladies infectieuses, dont l’hépatite B et C et le VIH.

Elles assuraient aux acheteurs que ces restes humains étaient sains et qu’ils n’étaient pas infectés pas aucune maladie, selon le communiqué du procureur.

La juge qui a condamné les deux femmes à la prison a déclaré que «le comportement des accusées était horrible et morbide et poussé par l’appât du gain. Elles ont profité de plusieurs victimes qui étaient au plus bas en raison de la perte d’un être cher».

«N’ayant pas informé les familles et sans leur consentement, les femmes n’ont pas respecté les souhaits des familles endeuillées et ont dégradé les corps des membres de leur famille afin de les vendre à profit», déclare l’agent du FBI Leonard Carollo dans le communiqué du procureur.