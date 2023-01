Vendredi nuageux, fin de semaine ensoleillée

La journée de vendredi sera nuageuse dans plusieurs régions du Québec, mais heureusement, le soleil reviendra en alternance samedi, avec une belle journée ensoleillée prévue pour dimanche.

Dans la grande région métropolitaine et dans une grande partie de l’ouest du Québec, Environnement Canda prévoit 40 % de probabilité de pluie vendredi, qui se changera peut-être en neige au courant de la soirée.

À Montréal, la journée de samedi sera composée d’une alternance de soleil et de nuage, avec un maximum de zéro et un refroidissement éolien de –10 degrés C.

Heureusement, le ciel devrait se dégager durant la nuit, offrant aux amateurs de plein-air une journée ensoleillée dimanche, avec un maximum de -5 degrés C.

D’autres régions, comme les Laurentides, Mont-Tremblant, Mont-Laurier, Pontiac et Témiscamingue, verront plutôt une faible neige intermittente durant la journée de vendredi.

Dans le centre du Québec, dont la Beauce, Drummondville, l’Estrie et Québec, une faible neige intermittente matinale devrait cesser en début d’après-midi.

Les météorologues rapportent 40 % de probabilité de neige dans la Capitale-Nationale, où le mercure affichera un maximum de -1 degrés C, avec un refroidissement éolien qui passera de –10 degrés C en matinée à -3 degrés C en après-midi.

Les températures seront à la baisse samedi, mais le ciel se dégagera également pour laisser entrevoir une journée lumineuse dimanche.

À Montmagny, Saguenay, Charlevoix et la Tuque, se sont plutôt des probabilités de neige à 60 % qui sont attendues pour vendredi.

Un peu plus de 2500 clients manquaient toujours d’électricité en matinée vers 5h, en Montérégie.