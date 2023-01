Violence policière: «trop, c’est trop», martèlent quatre associations policières

Quatre des plus grandes associations policières du Canada ont uni leurs voix vendredi afin de trouver des solutions pour mettre fin à la violence policière après le décès d’un agent en plein service, le cinquième en quatre mois dans le pays.

Représentant plus de 60 000 policiers et civils, l’Association canadienne des policiers, l’Association des policiers de l’Ontario, l’Association de la police provinciale de l’Ontario et l’Association des policiers de Toronto veulent agir face à ce fléau.

«Nous disons aujourd'hui ce que nous sommes certains que la plupart des Canadiens ressentent: Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas permettre que la mort de cinq de nos membres soit passée sous silence. Au contraire, nous pouvons et devons honorer leur sacrifice en identifiant les problèmes qui ont mené à cette vague de violence inacceptable», ont-elles déclaré dans un communiqué conjoint.

L’agent Greg Pierzchala, de la Police provinciale de l’Ontario, avait été tué en plein jour le 4 janvier dernier lorsqu’il venait en aide à des citoyens dont la voiture était coincée dans un fossé.

«Perdre un agent de police, c'est évidemment en perdre un de trop. Pourtant, l'horrible réalité est que l'agent Pierzchala est l'un des cinq agents au Canada tués en service au cours des quatre derniers mois», a-t-il été expliqué.

Les associations comptent ainsi examiner les cadres judiciaires et de sécurité publique afin de trouver les meilleures solutions. «Tout sera sur la table - de la mise en liberté sous caution à la détermination de la peine, en passant par l'amélioration d'Échec au crime et la pénurie croissante et chronique d'agents de police.»