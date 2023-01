Wells Fargo licencie un employé accusé d'avoir uriné sur une passagère

Le groupe bancaire américain Wells Fargo a licencié vendredi un responsable indien de sa filiale en Inde recherché par la police à la suite d'une plainte l'accusant d'avoir uriné en étant ivre sur une passagère septuagénaire à bord d'un vol d'Air India.

Shankar Mishra, qui selon les médias, était le vice-président de la filiale indienne de Wells Fargo, a été licencié à la suite de la plainte déposée auprès de la direction d'Air India par la passagère de 72 ans concernant cet incident ayant eu lieu le 26 novembre au cours d'un vol New York-New Delhi.

«Wells Fargo fait respecter par ses employés les règles les plus strictes en matière de comportement professionnel et personnel», a souligné le groupe bancaire jugeant «ces allégations extrêmement perturbantes».

Cette personne a été licenciée, a indiqué Wells Fargo, sans nommer M. Mishra ni préciser ses fonctions.

Le groupe bancaire a assuré également qu'il coopérait avec la police.

Mishra, qui aurait été sous l'emprise de l'alcool au cours de son voyage le 26 novembre entre New York et New Delhi, est en fuite après une plainte déposée par la compagnie aérienne. Selon la police de New Delhi, il est toujours en fuite, mais les policiers sont entrés en contact avec sa famille.

Dans une déclaration diffusée par ses avocats et publiée par les médias, M. Mishra a affirmé qu'il avait réglé le problème en dédommageant la passagère à l'époque de l'incident.

«Les messages WhatsApp entre l'accusé et la dame montrent clairement que l'accusé avait fait nettoyer les vêtements et les sacs le 28 novembre» et que ces articles «ont été livrés le 30 novembre», selon le communiqué cité par India Today.

La compagnie Air India, récemment achetée par le conglomérat indien Tata Group après avoir été pendant des décennies contrôlée par l'État, a fait face à un déluge de critiques pour sa gestion de la plainte de la passagère.

Le régulateur indien de l'aviation civile a réprimandé la direction d'Air India lui reprochant de ne pas lui avoir rapporté l'incident.

Le Directorat général de l'Aviation civile a déploré un «comportement non professionnel» et un «manquement systémique».