Billie Eilish évoque ses problèmes d'image de soi

Dans un entretien pour le magazine américain Vogue, la chanteuse de Bad Guy a partagé que ses difficultés à accepter son apparence avaient commencé à l'âge de 13 ans lorsqu'elle s'était blessée à la hanche.

«J'ai eu l'impression que mon corps voulait me nuire pendant des années, a-t-elle déclaré. J'ai dû passer par un processus où je me disais : '' Mon corps, c'est en fait moi. Et il n'est pas là pour me faire du mal. »

Après avoir dû arrêter la danse, elle a canalisé son énergie dans la musique, sortant Ocean Eyes en 2015.

Mais après des années sans obtenir d'avis professionnel, ses perspectives ont changé lorsque son coach mouvement a découvert qu'elle souffrait d'hypermobilité, c'est-à-dire une amplitude de mouvement inhabituellement grande pour certaines ou l'ensemble des articulations.

«Mon adolescence, je l'ai passé à me détester, ça venait en grande partie de ma colère envers mon corps, et à quel point j'étais en colère contre la douleur qu'il me causait et combien j'ai raté à cause des choses qui lui sont arrivées », a ajouté la star de 21 ans.