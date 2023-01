«La Voix»: les coachs prêts pour la compétition

Pour son grand retour à TVA, «La Voix» s’offre un nouveau groupe de coachs qui cumule des décennies de succès, au Québec comme à l’international. Motivés et passionnés, Marjo, Corneille, Marc Dupré et Mario Pelchat sont maintenant prêts à entendre les candidats de cette neuvième saison. Chacun nous dévoile ses objectifs et ses priorités pour cette nouvelle cuvée.

Marjo: une coach énergique

Bête de scène depuis ses débuts, Marjo recherche d’abord des candidats qui ont l’attitude et le charisme pour faire ce métier. «Je peux dire qu’on écoute mieux quand on ne les voit pas, comme lors des auditions à l’aveugle. Mais une fois que je me retourne, j’étudie comment ils bougent, comment ils se comportent. Je cherche souvent une connexion avec moi.»

Elle est consciente qu’il faut beaucoup de motivation pour venir se présenter aux auditions de «La Voix» et cela implique une responsabilité de la part des coachs. «On est là pour les aider à traverser chacune des étapes, les accompagner du mieux qu’on peut, et les mettre à l’aise. On veut leur donner un coup de pouce, tout en les mettant en confiance.»

Pour elle, le plus important dans ce métier est de durer. «Pour ça, il ne faut pas accepter tout ce qui se présente, même si ça peut être tentant. Tu peux expérimenter au départ, mais ensuite, il faut sélectionner les projets. Il faut y aller tranquillement, et pas à tout prix.»

Même si Marjo se demandait au départ ce qu’elle allait faire à «La Voix», son expérience des auditions à l’aveugle l’a convaincue. «J’ai eu tellement de plaisir durant les enregistrements. C’est impressionnant d’être choisie pour ce rôle, il y a une responsabilité, un don de soi. Mais mon plaisir ultime, c’est le partage.»

Joël Lemay / Agence QMI

Marc Dupré: la passion par excellence

C’est l’amour de la musique qui a motivé Marc Dupré à reprendre son fauteuil de «La Voix». «Je me rends compte à quel point la musique est un anti anxiété pour moi. J’en ai besoin dans ma vie, c’est nécessaire à mon équilibre. Dans cette émission, je me sens utile. Ça me fait du bien en tant qu’être humain, j’ai l’impression de servir à quelque chose et de faire une différence.»

D’ailleurs, il assure que rien n’a changé entre le coach qu’il était à la première saison et celui qu’il sera cet hiver. «La seule différence est que les gens ne me voient plus de la même façon. Le public a appris à me connaître. Mais je suis encore un enfant quand je m’assois sur le fauteuil. Quand j’appuie sur le bouton, je suis content et touché, en admiration devant le talent, et j’ai surtout hâte de travailler avec eux.»

S’il y a une chose importante qu’il souhaite transmettre à ses candidats, c’est avant tout la notion de travail. «Je veux qu’ils comprennent, parce que c’est mon expérience, que le talent et le travail doivent se marier ensemble. Tu ne peux pas en avoir seulement un des deux. C’est également un métier dans lequel il faut prendre des risques, parce que ça va t’amener à te dépasser. Et il faut aussi respecter les gens que tu rencontres, que ce soit les musiciens, les journalistes, le public... C’est un métier qu’il faut prendre au sérieux.»

Joël Lemay / Agence QMI

Mario Pelchat: un rôle évident

S’asseoir dans le fauteuil de coach est comme une évidence pour Mario Pelchat. «J’ai toujours fait ça. J’ai toujours carburé au talent des autres. Je me retrouve enfin dans un rôle où je peux leur apporter quelque chose et vivre moi-même une expérience formidable.»

Il reconnaît ne pas être forcément pédagogue, ne pas avoir de formation académique en musique, mais il a le plus important dans ce milieu, l’instinct. «Quand je travaille avec des artistes, je suis toujours accueillant, bienveillant envers eux, et patient pour leur faire assimiler ce que je leur dis. À «La Voix», on n’a pas énormément de temps, ils vont devoir progresser rapidement.»

Le public va aussi découvrir une autre facette du chanteur. «Je suis un genre de coach un peu braillard. Les gens le savent un peu, je pleure dans la pluie depuis de nombreuses années. Mais je suis très émotif, j’ai la larme très proche, j’ai toujours été comme ça. Je me laisse attendrir et émouvoir facilement.»

Pour lui, le secret dans ce métier, c’est de rester authentique. «Il faut que ce soit un besoin viscéral, une envie vitale de s’exprimer à travers la chanson. Il faut que le public ait envie d’entrer dans ton univers, qu’il ait envie de te découvrir et qu’il désire être ami avec toi. Quand tu réussis tout ça, c’est une grande partie du succès. Ça ne s’apprend pas forcément, mais je pense que ça se travaille.»

Joël Lemay / Agence QMI

Corneille: l’expérience internationale

Après plus de vingt ans de carrière, tant en Europe qu’au Québec, Corneille a de plus en plus envie de redonner aux autres, et notamment aux plus jeunes. «Je suis rendu là dans ma vie professionnelle, produire et réaliser pour d’autres, être dans la transmission... À «La Voix», mon but est d’enlever le maximum de stress et d’anxiété à mes candidats. Je veux qu’ils comprennent qu’ils ne jouent pas leur vie dans cette émission, c’est surtout une superbe opportunité de se montrer tels qu’ils sont, avec les bons côtés comme les moins bons.»

Pour lui, la musique est d’ailleurs un des rares métiers dans lequel il est permis d’être totalement sincère et intègre, et que c’est même une des clefs de la réussite. «Je veux aussi leur faire comprendre que ça ne sert à rien de vouloir contrôler les choses, on n’est pas assez sophistiqué comme humain pour interpréter ce qui se passe pour nous. Par exemple, s’il y en a un qui ne gagne pas au duel, qu’est-ce que ça veut réellement dire? On ne le sait pas. Il faut arrêter d’essayer d’interpréter les choses, et donc de se fixer des objectifs. Soyez dans le moment, c’est ça qui compte.»

Corneille a déjà été mentor pour Marc Dupré, et pour Garou à «The Voice», en France. «Je savais que j’aimais coacher des jeunes, donner des conseils. Je suis très à l’aise dans ce rôle. C’est rare d’avoir des moments où tu te sens totalement bien, ça m’arrive sur scène, et toujours quand je suis en studio. Dans cette émission, autant ça peut être stressant parce que c’est lourd de responsabilités, mais je me sens aussi complètement à ma place.»

Joël Lemay / Agence QMI

La nouvelle saison de «La Voix» débute le dimanche 15 janvier, à 19 h, à TVA.