Le PDG de McDonald's annonce que des licenciements auront lieu

McDonald's prévoit de réduire une partie de son personnel, a déclaré son PDG Chris Kempczinski dans une note adressée aux employés vendredi.

«Nous évaluerons les rôles et les processus de dotation en personnel dans certaines parties de l'organisation et il y aura des discussions et des décisions difficiles à venir», a averti M. Kempszinski.

«Certaines initiatives seront dépriorisées ou carrément arrêtées. Cela nous aidera à avancer plus rapidement en tant qu'organisation, tout en réduisant nos coûts globaux et en libérant des ressources pour investir dans notre croissance», a-t-il ajouté.

Cette annonce survient alors que McDonald's a su tirer son épingle du jeu lors de la pandémie.

Les gens ont commandé plus de plats à emporter pendant les premiers jours de COVID-19 et les ventes ont bondi au courant de la dernière année, aidé par l’inflation.

Mais l'entreprise n’entend pas se reposer sur ses lauriers.

Le plan exposé par M. Kempszinski vise à faire tomber certaines barrières internes, à favoriser l’innovation et à resserrer le travail autour des priorités de l’entreprise.

Afin de réaliser ces projets, l’entreprise annoncera des licenciements, a déclaré M. Kempszinski lors d’une interview accordée au Wall Street Journal vendredi.

«Certains emplois qui existent aujourd'hui vont être déplacés ou disparaître», a-t-il spécifié.

McDonald's prévoit communiquer ses futurs plans de dotation en personnel d'ici le 3 avril.

Avec les informations de CNN Business.