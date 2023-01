Sunwing: «on ne peut pas parler d’une grande compassion», raconte un voyageur

Les déboires de la compagnie aérienne Sunwing continuent de défrayer les manchettes, alors que les témoignages de clients mécontents s’accumulent.

Mathieu Locas, un Québécois rencontré par TVA Nouvelles, qui a passé une semaine de vacances au Mexique pendant les Fêtes, a vu son vol annulé, une fois arrivé à l’aéroport.

TVA Nouvelles

Il nous explique que son vol devait arriver à l’aéroport Montréal-Trudeau jeudi, mais qu’en raison des délais, il a atterri vendredi.

AFP

Questionné sur le service à la clientèle du transporteur aérien, Mathieu Locas ne mâche pas ses mots.

«En communication, il y a présence, action et compassion. On ne peut pas dire que Sunwing se présente beaucoup [...] on a été relogé, mais il reste qu’on a perdu la journée à absolument ne rien faire. Moi, je [devais] travailler vendredi, à 8h le matin. J’ai lu le communiqué de presse du président de Sunwing, on ne peut pas parler d’une grande compassion», a-t-il expliqué à notre journaliste.

Un possible recours collectif

Un cabinet d’avocats, le «Merchant Law Group LLP», a signalé son intention d’entreprendre un recours collectif pour les voyageurs touchés par les déboires de Sunwing.

Les clients intéressés par les démarches devront attendre l’autorisation du recours collectif par la Cour d’appel du Québec.