Début d'année sous les balles: déjà 4 épisodes de violence armée à Montréal

Depuis le début de 2023, Montréal recense déjà quatre événements impliquant des armes à feu sur son territoire. Plusieurs citoyens sont inquiets.

• À lire aussi: Un homme blessé par balle dans Saint-Laurent

• À lire aussi: Début d’année sous les balles: le nouveau chef du SPVM prêt à serrer la vis

Rencontré par TVA Nouvelles, un résident de Saint-Laurent, où deux épisodes de violence armée sont survenus dans les dernières heures, décrit l’angoisse qui règne dans le quartier.

«Ça fait 40 ans que j’habite dans le quartier ici. 40 ans! Je n’ai jamais vu ça», a-t-il dit.

TVA NOUVELLES

Dans la dernière année, les quartiers de l’est de Montréal étaient régulièrement le théâtre de fusillades. La tendance pourrait s’inverser en 2023.

«En 2022, c’était centré essentiellement à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord et Saint-Michel. Maintenant, on semble voir un déplacement vers l’ouest [...]. Par contre, ce qui est préoccupant, c’est que ça ne cesse pas. [...] Le chef Dagher en début d’année a dit qu’il irait de façon répressive avec ces gens-là [...] il doit agir rapidement», a souligné André Durocher, inspecteur à la retraite.

L’administration Plante croit que l’arrivée du nouveau chef de police à la tête du SPVM portera ses fruits.

«Une certaine accalmie avait été observée depuis cet été, mais chaque événement en est un de trop. La lutte contre la violence armée sera encore une grande priorité en 2023. Avec un des meilleurs corps de police au pays, l’arrivée de M Dagher, les ressources additionnelles et les investissements en prévention, nous sommes confiants d’avoir les meilleurs moyens pour faire face à cette problématique», affirme Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif à la Ville de Montréal.

Québec a également voulu souligner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la violence armée dans la métropole.

«Notre gouvernement a mis plusieurs mesures en place afin de réduire la violence armée sur le territoire du Québec et principalement dans la grande région de Montréal, dont une entente de 250M$ avec la ville de Montréal sur 5 ans pour s’attaquer à ce fléau. Celle-ci permettra d’ajouter 225 policiers et plusieurs travailleurs sociaux. Il y a aussi l’opération CENTAURE, qui présente des résultats très probants et les opérations se poursuivent à un rythme soutenu», peut-on lire dans une déclaration du cabinet du ministère de la Sécurité publique obtenue par TVA Nouvelles.

Rappel des événements

Le 2 janvier, une femme a été blessée à Ville-Mont-Royal, près de l’autoroute Métropolitaine.

Le 3 janvier, des coups de feu ont été tirés sur un logement du Mile-End, sans faire de victime.

Hier, peu avant minuit, un jeune de 19 ans a été atteint par balle dans l’arrondissement de Saint-Laurent, alors qu’il a été pris pour cible par deux suspects.

TVA NOUVELLES

Finalement, dans la nuit de samedi à dimanche, des coups de feu ont été entendus à l’arrière d’un commerce du même arrondissement.