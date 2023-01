Météo: une alternance soleil-nuage à prévoir sur l'ensemble du Québec

Le ciel du Québec sera parsemé de nuage au courant de la journée de dimanche, mais un dégagement est prévu en après-midi dans plusieurs secteurs.

Dans la grande région métropolitaine et dans une grande partie de l’ouest du Québec, Environnement Canada prévoit un temps généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averses de neige dimanche matin. Un dégagement suivra en mi-journée.

Sur son compte Twitter, l'organisme fédéral a expliqué pourquoi les averses de neige retardaient l'arrivée des rayons de soleil.

Des nuages de basse altitude persistent ce matin dans la vallée du Saint-Laurent, ce qui retarde le dégagement prévu aujourd'hui. Par contre, ils produisent de beaux flocons décoratifs. ❄️ #MeteoQC pic.twitter.com/Ll5t2naw3H — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) January 8, 2023

La nuit sera quant à elle ennuagée, avec des vents qui atteindront jusqu'à 15 km/h. Le minimum sera de -6. Les nuages reviendront lundi, avec une faible neige débutant en après-midi. Vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin. Le maximum sera de -1. L’indice UV sera de 1 ou bas, et le refroidissement éolien atteindra près de -9.

Ailleurs au Québec, l’Estrie, la Beauce, la Mauricie, le Saguenay - Lac-Saint-Jean et la région de Québec verront du temps nuageux avec 30 à 40 % de probabilité d’averses de neige dimanche matin, de même qu’un dégagement en mi-journée. Les vents atteindront jusqu’à 15 km/h. Charlevoix affichera une température généralement ensoleillée.

Dans l’est du Québec, Kamouraska - Rivière-du-Loup - Trois-Pistoles, Témiscouata et Rimouski verront une alternance soleil-nuage en matinée, pour laisser place à plus de nuages cet après-midi. Les probabilités de neige s’élèvent une fois de plus à environ 30 %. La neige devrait débuter en mi-journée lundi.

Le temps est beaucoup plus nuageux dans le Nord du Québec, avec des villes comme Schefferville, Fermont, la Baie James et la rivière La Grande voyant dans certains cas jusqu’à 5 cm de neige.

Celle-ci devrait débuter en milieu de journée.

Aux Îles-de-la-Madeleine, on verra quelques averses de neige en matinée, qui devraient cesser en début d’après-midi, pour une accumulation d’environ 2 cm.