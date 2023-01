Une augmentation des adoptions d'animaux qui n’est pas bon signe

Des refuges ont constaté une hausse importante d’adoptions dans la dernière année, notamment à la SPA de Québec, qui a atteint un nouveau sommet, mais il pourrait s’agir d’une conséquence des abandons liés à la pandémie.

Un total de 3200 animaux hébergés à la SPA de Québec a trouvé une nouvelle famille en 2022, soit un record depuis près de 150 ans. Il s’agit d’une hausse de 22 % des adoptions par rapport à l’année précédente, où 2625 bêtes avaient trouvé une nouvelle famille. Bien que moindre, une situation similaire est observée du côté de la SPCA de Montréal, où 4018 bêtes ont été adoptées, soit 28 % de plus qu’en 2021.

Photo d'archives Agence QMI, René Baillargeon

Ces données qui semblent pour le moins positives cachent toutefois une face plus sombre. S’il a pu y avoir autant d’adoptions l’an dernier, c’est en partie en raison d’une hausse importante des abandons.

À la SPA de Québec, les entrées aux refuges ont augmenté de 15 % par rapport à la moyenne, tandis qu’on observe une hausse de 9 % comparativement à l’an dernier dans la métropole.

Un phénomène qui s’aggravera

Les experts avaient pourtant averti la population quand tout le monde s’est précipité pour adopter un animal durant la première année de la pandémie, souligne Sophie Gaillard, directrice générale par intérim de la SPCA de Montréal.

«On observe cette situation à la grandeur du pays. On s’attend à ce que ça augmente encore dans les prochaines années, maintenant que 52 % des Québécois possèdent un chien ou un chat», lance-t-elle. Mme Gaillard croit d’ailleurs que le phénomène s’intensifiera dans les prochaines années, notamment avec la hausse du coût de la vie.

«C’est une hypothèse, mais notre crainte c’est qu’on mange notre pain noir pendant quelques années», déplore aussi Félix Tremblay, dans la Vieille Capitale.

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Des besoins pressants

Le directeur général de la SPA de Québec a d’ailleurs rappelé ses besoins d’avoir de nouveaux locaux pour subvenir aux besoins croissants de la population.

«Quand je passe à un cheveu de faire des euthanasies de surpopulation et que j’ai des employés qui sont sur le bord de l’épuisement professionnel presque toutes les semaines, je pense qu’on peut dire qu’on est à bout de nos ressources», lance M. Tremblay. Ce dernier souhaite avoir de l’aide de la Ville de Québec pour bâtir un refuge plus grand et embaucher plus de personnel.

Photo d'archives Stevens LeBlanc

«On a atteint notre limite extrême», tranche-t-il.