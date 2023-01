«Une fin heureuse» pour les vaches de Saint-Sévère en cavale

La cavale des vaches de Saint-Sévère, en Mauricie, s’est finalement terminée: les dernières bêtes ont été capturées samedi soir.

• À lire aussi: Saga des vaches en cavale à Saint-Sévère: quatre bêtes ont été capturées

• À lire aussi: Voici comment des cowboys ont tenté de ramener les vaches en cavale au bercail

• À lire aussi: Des vaches en cavale sèment l'émoi en Mauricie

Au total 13 vaches et deux veaux ont été ramenés à la ferme. Les bêtes étaient en fuite depuis l’été dernier.

«Je suis très soulagé. C’est une fin heureuse pour cette opération-là», a commenté d’emblée Martin Marcouiller, président de l’UPA Mauricie.

«Ce que je retiens surtout c’est l’élément de solidarité entre producteurs. On a vu que, oui il y avait un producteur qui était en besoin, mais on a vu que les gens autour se sont mis ensemble», ajoute-t-il.

Avant de parvenir à la capture des vaches, plusieurs tentatives se sont soldées en échec.

«Dès le début, on a vu des experts spécialisés en comportements animaux. On avait besoin de temps pour les apprivoiser et de leur réapprendre une routine alimentaire pour arriver à la capture. Ça a été de longue haleine. La neige nous a aidés, car les vaches pouvaient manger dans des terres voisines», explique M. Marcouiller.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.