Une «guerre de l'information» entre les Ukrainiens et les Russes ?

Selon la Russie, plus 600 soldats ukrainiens seraient morts dans une attaque, à Kramatorsk, dans le Donbass. Toutefois, l’Ukraine a nié l’information. Un expert en stratégies militaires analyse la situation.

• À lire aussi: La Russie prétend avoir tué plus de 600 soldats ukrainiens dans une frappe à Kramatorsk

• À lire aussi: Début des funérailles de soldats russes tués dans la frappe ukrainienne de Makiïvka

• À lire aussi: Frappe dévastatrice à Makiïvka: l'armée russe mène des représailles à Kramatorsk

«C’est clair qu’on est dans une situation de guerre d’information. Les Ukrainiens ont la mainmise et les Russes évitent de transmettre des informations. On appelle ça la sécurité opérationnelle. (...) Les Ukrainiens ont une approche différente puisque leurs informations sont accessibles. C’est difficile d’avoir le point de vue des Russes», explique Simon Leduc, ancien officier de renseignements militaires.

M. Leduc prend comme exemple la différence entre les termes “perte” et “mort”.

«Récemment, on a eu un bombardement et il y a eu 400 pertes. Quand on parle de perte, ce sont des gens qui ont perdu une jambe ou un bras. (...) Les deux termes peuvent être assez équivalents, mais le terme “perte” implique plus les blessures», illustre-t-il.

Du côté des Ukrainiens, en termes de contrôle d’information, ils ne divulguent pas vraiment le nombre de morts, même s’ils partagent énormément d’information, observe M. Leduc.

«Les Ukrainiens ont une dominance sur les opérations d’information, ils contrôlent complètement le narratif et ils poussent les messages qu’ils ont envie de pousser. Ce qui se passe exactement sur le terrain, à ce moment-là, il faut creuser en écoutant des entrevues réalisées avec des anciens des forces spéciales occidentales. (...) Et souvent, leur réalité terrain ne correspond pas aux narratifs des Russes et des Ukrainiens», détaille l’expert.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.