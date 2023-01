Déboires dans les aéroports : le ministre et des dirigeants de l’industrie témoigneront

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, ainsi que des représentants de l’industrie aérienne, des autorités aéroportuaires et même des clients ont été appelés par les parlementaires à s’expliquer sur les déboires qui ont marqué le transport durant la période des Fêtes.

Réunis pour la première fois depuis l’ajournement du Parlement en décembre, les membres du comité permanent des Transports, de l'infrastructure et des collectivités ont entrepris de décortiquer tout ce qui aurait pu causer les désagréments ayant gâché les plans de milliers de voyageurs.

Ces derniers ont promis de «trouver des responsables» et de leur faire «rendre des comptes».

Une porte-parole du ministre Alghabra a confirmé que ce dernier a accepté de participer à la première réunion parlementaire, prévue pour jeudi.

Les élus veulent par ailleurs entendre des clients qui ont vécu de mauvaises expériences, en plus de groupes de défenseurs des consommateurs.

Ont aussi été convoqués des représentants d’Air Canada, de Westjet et de Sunwing, qui a reçu une très mauvaise presse avec sa gestion des bagages et des clients coincés dans le sud dans les dernières semaines.

En plus de cela, les parlementaires se sont entendus pour inviter des dirigeants des autorités aéroportuaires de Montréal, de Toronto et de Vancouver.

La tempête de neige n’ayant pas épargné les déplacements en train, le comité a invité VIA Rail et Canadien National à venir s’expliquer pour leur gestion des retards et des annulations.

M. Alghabra avait qualifié les cafouillages du temps des Fêtes d’«inacceptables», en pointant du doigt le voyagiste ontarien Sunwing, qui a laissé des centaines de clients dans l’incertitude pendant de longues journées.

Des représentants du ministère ainsi que de l’Office des transports ont aussi été invités à donner leur point de vue sur la situation.