Des installations de propane illégales derrière l’incendie de Val-des-Sources

Des installations non-conformes visant à remplir des bonbonnes de propane illégalement sont à l’origine du violent incendie qui a forcé l’évacuation de tout un quartier et rasé deux résidences à Val-des-Sources, en Estrie, l’été dernier.

Selon un rapport de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), André Vachon exploitait, jusqu’à l’explosion, un commerce de distribution de propane à son domicile de la rue Letendre, ainsi qu’à un autre emplacement sur la rue Roi, sans détenir les permis requis.

Tout a basculé le 29 juillet lorsque le remplissage d’une bonbonne a mal tourné, provoquant un incendie qui a gravement blessé une femme. Le domicile et le garage d’André Vachon ont été réduits en cendre, de même qu’une maison du voisinage.

En plus de l’illégalité du commerce, la RBQ a identifié au moins une vingtaine de manquements aux règles d’entreposage et de manipulation du propane, incluant la présence de bouteilles périmées et l’entreposage du gaz hautement inflammable à côté d’appareils à dispositif d’allumage.

Dans la foulée de l’incendie, des témoins avaient raconté à TVA Nouvelles que de nombreux clients se rendaient régulièrement chez M. Vachon faire remplir leur bouteille de propage. Un camion venait aussi régulièrement livrer du gaz.

«Pas plus tard qu’il y a deux semaines, j’ai dit à mon copain “Imagines-tu si ça venait qu’à sauter le dégât que ça ferait”. On est extrêmement chanceux que personne ne soit décédé», avait commenté une voisine qui avait requis l’anonymat.

«Monsieur André Vachon a agi de telle sorte qu’il ne mérite plus la confiance du public», a tranché sans détour la RBQ.

Ce dernier a d’ailleurs été convoqué à une audience de la RBQ pour s’expliquer les 28 et 29 mars prochain.

- Avec la collaboration de Jasmin Dumas, TVA Nouvelles