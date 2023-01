La décision du gouvernement libéral fédéral d’acheter 88 avions de chasse F-35 n’est peut-être pas la meilleure, estime un expert.

Même s’il concède que le système du F-35 comporte de nombreux avantages, l’ancien officier des renseignements militaires Simon Leduc est d’avis que «l’avion comme tel est médiocre.»

«Pleins de problèmes qui surviennent avec cet avion-là. En 2022, en Corée du Sud, il y a eu 234 problèmes, 172 avions cloués au sol en 18 mois. Il y a énormément de problématiques qui surviennent», souligne-t-il.

Il n’arrive pas à s’expliquer pourquoi le gouvernement a choisi cet appareil.

Selon lui, la compagnie qui fabrique les F-35, Lockheed Martin, est bien connue pour faire tout en son pouvoir pour obtenir des contrats. La pression des Américains pourrait aussi être venue peser dans la balance.

Simon Leduc croit d’ailleurs qu’au moment de la livraison de cette nouvelle flotte, la technologie sera dépassée, notamment celle qui permet à l’avion d’être en mode furtif.

Plusieurs pays affirment que dans quelques années seulement, il sera possible de détecter les avions en mode furtif, et que celui-ci n’aura plus l’utilité qu’il peut avoir présentement.