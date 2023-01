Grand marché de Québec: attirer les clients et les commerçants

Les départs de plusieurs commerçants en 2022 ont laissé des espaces vacants au Grand marché de Québec. Le directeur général y voit l’occasion d’un renouveau pour 2023.

«Des départs pour nous ça peut être positif aussi parce que ça amène des possibilités de nouveautés», a souligné Steve Ross, en entrevue à TVA Nouvelles. «On commence l’année avec de bons signaux. De notre côté, on est à travailler plusieurs nouveaux projets aussi.»

Parmi ces projets, se trouvent notamment une offre événementielle augmentée et plus de services de restauration sur place, particulièrement lors des soirs de matchs ou de spectacles au Centre Vidéotron.

«Il y en a des gens qui sont ouverts. On étire les heures d’ouverture», a mentionné M. Ross. «Le match commence à 19h30, jusqu’à 19h30 on peut passer au Grand marché pour consommer directement sur place.»

On souhaite aussi ramener le plaisir de la découverte, une habitude qui a été perdue en raison de la pandémie.

«Plus de dégustation [...] c’est ce qui va faire souvent qu’on va faire le petit achat de plus.»

D’autres options, comme l’ajout d’une pharmacie, par exemple, sont à l’étude.

Pour amener les clients au Grand marché, les gestionnaires demandent aussi l’avis des citoyens de Québec sur les réseaux sociaux.

«On souhaite beaucoup avoir la voix du public, comprendre qu’est-ce qu’ils veulent de leur Grand marché», a expliqué M. Ross. «Les habitudes de consommation ont changé aussi post-pandémie. On en est où par rapport à l’achat local? Est-ce qu’on est prêt à payer plus cher? Est-ce que c’est le local qui attire plus? Est-ce que c’est le côté plus santé de ce qu’on offre? Parce qu’on travaille avec des produits frais. Est-ce que c’est le côté plus développement durable?»

M. Ross souhaite également que le Grand marché devienne bien plus qu’un lieu pour faire ses achats.

«Je vois le Grand marché comme un lieu de rassemblement. Oui, pour venir chercher des produits des fois plus uniques, ou des produits du quotidien, mais aussi passer du bon temps, en famille, entre amis, avec des touristes. Vraiment, il faut créer ce lieu-là. Donc, l’événementiel va prendre beaucoup de place dans la prochaine année.»

La pénurie de main-d’œuvre représentera un important défi encore en 2023.

«C’est dur pour les entrepreneurs aujourd’hui, qui souffrent de pénurie de main-d’œuvre dans leur propre commerce actuellement, alors de venir ouvrir un point de service de plus... Ça fait partie de la réalité à laquelle on est confrontée. On travaille à des solutions. Est-ce qu’on peut, nous, aider, favoriser, dire on a une banque d’employés qui peuvent travailler dans de multiples entreprises? On est là aussi pour stimuler de nouvelles initiatives.»

Rappelons qu’en novembre dernier la Ville de Québec a réitéré son soutien au Grand marché en lui accordant une subvention de près de 45 000 $.

- Avec les informations de Danny Côté, TVA Nouvelles