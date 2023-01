La prolifération du streptocoque sous surveillance au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les autorités de la santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean surveillent de près les cas de streptocoque de type A, alors que deux adultes en sont récemment décédés dans la région.

La bactérie circule beaucoup plus sur le territoire depuis les derniers mois.

« Avec la hausse des cas d'influenza dans la région, oui, ça a déstabilisé la population, et la bactérie a pu prendre plus de place », a dit le directeur de la santé publique du Saguenay-Lac St-Jean, le docteur Donald Aubin.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a répertorié 17 cas pour 2022. De ce nombre, 11 ont été enregistrés depuis le 25 novembre. Les autorités parlent d'une infection invasive alors que 65 % des cas de l’années ont été déclarés en l’espace de seulement six semaines.

«Les poumons, les muscles et les articulations peuvent être attaqués, a résumé le docteur Aubin. Les gens plus vulnérables, avec moins de protection, courent plus de chances d'acquérir la bactérie. »

La propagation devrait diminuer

Les autorités de la santé s'attendent à un retour à la normale sous peu.

«On avait un taux de positivité de 33% au niveau de l'influenza, mais nos derniers résultats d'aujourd'hui montrent une diminution à 17%, a déclaré le docteur Aubin. Donc, ça devrait avoir un impact aussi à la baisse sur la bactérie.»

Devant la prolifération des cas, une enquête a été déclenchée par l'administration régionale de la santé non seulement pour identifier la souche, mais aussi les contacts à domicile.

«On veut connaître les circonstances amenant la présence de la bactérie, mais aussi voir si on ne doit pas fournir un antibiotique aux proches», a précisé le docteur.

Les symptômes à surveiller sont la fièvre, les maux de gorge et les ganglions. Si la fièvre dure 3 jours, il est essentiel de consulter auprès d’une ressource médicale.

«C'est contagieux», a prévenu Diane Lamarre, pharmacienne et professeur titulaire de clinique à l'Université de Montréal. «Quand il y a infection virale, les mesures de base sont importantes: lavage des mains, distanciation, et on désinfecte plus souvent.»

La hausse des cas de streptocoque de type A a aussi été observée partout en Amérique du Nord et en Europe.