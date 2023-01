L’acteur Adam Rich, connu pour son rôle dans «Huit, ça suffit !», décède à 54 ans

Adam Rich, connu pour son rôle dans la télésérie «Huit, ça suffit !» (Eight is enough) alors qu’il était enfant, est décédé samedi.

Il serait mort dans sa résidence de Los Angeles, selon le média TMZ; la cause est inconnue à ce jour.

Adam Rich s’est fait connaître pour son rôle du jeune Nicholas Bradford dans la série dramatique lancée en 1977. Rich a incarné le personnage dans 112 épisodes de la série à succès.

L’acteur a fait face à la justice en 1991 pour un vol qu’il aurait commis. Dick Van Patten, l’acteur qui jouait le rôle de son père dans la série «Huit, ça suffit !», avait payé sa caution, affirme le Los Angeles Times.

Il n’était pas marié et n’avait pas d’enfant, rapporte le New York Times.