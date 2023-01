Le Canada mettra la main sur 88 avions de chasse F-35 pour près de 20 G$

Après de longs mois de négociations, la ministre de la Défense Anita Anand a annoncé lundi avoir officialisé le contrat avec Lockheed Martin pour un total de 88 avions de chasse F-35, décrits comme les avions militaires les plus avant-gardistes au monde.

Le Canada prévoit débourser 19 milliards $ pour ces avions de chasse, qui commenceront à arriver au compte-gouttes dans trois ans.

Une première livraison de quatre jets est prévue pour 2026, avant d’autres livraisons de 6 jets en 2027 et 2028. La flotte devrait être complètement acheminée au Canada à l’horizon de 2032.

«Le F-35 offre des plus grandes capacités d’intelligence, de surveillance et de surveillance, augmentant considérablement la conscience de leur situation et de l’environnement opérationnel hautement menaçant», a déclaré la ministre Anand en conférence de presse lundi.

J'ai annoncé que le Canada va acquérir 88 avions de chasse F-35. Ce projet est estimé à 19 G$ - ce qui en fait le plus gros investissement dans l'@ARC_RCAF en trois décennies. Ce projet permettra à nos aviateurs de disposer des outils dont ils ont besoin pour défendre le Canada. pic.twitter.com/ggciEFzD4B — Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 9, 2023

La Défense nationale estime que le coût du cycle de vie de ces appareils sur une période de 30 ans et de tous les frais connexes élèvera à 70 milliards $.

Dans cela, il faut inclure les frais d’entretien et tout l’équipement nécessaire au bon fonctionnement du F-35.

L’avion tiendra deux bases opérationnelles : une à Bagotville, au Québec, et l’autre à Coldlake, dans le nord de l’Alberta.

Le ministère américain de la Défense a récemment suspendu la livraison d’un lot de F-35 après un accident survenu le 15 décembre sur une piste d’atterrissage au Texas.

Questionnée à ce sujet, la ministre a déclaré que le gouvernement est «convaincu que les appareils seront livrés aux dates demandées par le Canada ou à des dates très proches. On s'attend à ce que tout problème technique découvert dans le cadre de l'enquête au Texas en cours soit résolu avant la production de tout avion canadien».

Cet achat important n’est pas étranger du contexte géopolitique mondial, qui devient de plus en plus incertain avec la guerre en Ukraine et les tensions croissantes avec la Chine dans la région de l’indopacifique. «Il n’a jamais été aussi clair qu’aujourd’hui est le moment d’assurer la défense de notre pays, de la protection de notre pays, incluant notre Arctique», a dit la ministre.

À ce sujet, il faut souligner qu’au-delà des États-Unis et du Canada, plusieurs pays européens comme la Belgique, la Pologne et même la Finlande ont signé des contrats pour recevoir plusieurs dizaines de F-35.Anita Anand a souligné que le choix du F-35 par des alliés du Canada a contribué à la décision canadienne.

En volant des appareils similaires, ces alliés augmentent leur capacité de collaborer sur le terrain, avait-elle expliqué l’année dernière.