Le jardinage peut aider à réduire les risques de cancer

Selon de nouvelles recherches de l’Université du Colorado à Boulder, la culture de fruits, de légumes et de fleurs présente de nombreux avantages, allant de l’atténuation du stress à la réduction du risque de développer un cancer et des maladies chroniques.

«Ces résultats fournissent des preuves concrètes que le jardinage communautaire pourrait jouer un rôle important dans la prévention du cancer, des maladies chroniques et des troubles de santé mentale», a déclaré l’auteur principal Jill Litt. «Peu importe où vous allez, les gens disent qu’il y a quelque chose dans le jardinage qui les fait se sentir mieux.»

Suite à un essai randomisé et contrôlé de plus de 290 adultes âgés en moyenne de 41 ans, l’équipe a rapporté que les participants avaient augmenté leur niveau d’activité physique d’environ 42 minutes par semaine. Les agences de santé publique aux Etats-Unis recommandent au moins 150 minutes d’activité physique par semaine.

Les jardiniers en herbe ont vu leurs niveaux de stress et d’anxiété diminuer et, fait intéressant, ils ont également consommé plus de fibres. Et il y a aussi de nombreux avantages sociaux à s’adonner à ce passe-temps.

«Même si vous venez au jardin pour cultiver vous-mêmes votre nourriture dans un endroit calme, vous commencez à regarder la parcelle de votre voisin et à partager des techniques et des recettes, et au fil du temps, les relations s’épanouissent», a commenté Jill Litt, notant que jardiner seul est bon pour nous, et rejoindre un cadre communautaire peut avoir des avantages supplémentaires. «Il ne s’agit pas seulement de fruits et de légumes. Il s’agit également d’être dans un espace naturel, à l’extérieur, avec d’autres.»

Les résultats ont été publiés dans Lancet Planetary Health.