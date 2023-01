Les 3 meilleures innovations présentées à CES

L’exposition Consumer Electronics Show à Las Vegas est habituellement prisée par les entreprises technologiques qui en profitent pour présenter leurs plus récentes innovations.

Voici donc les trois meilleures nouvelles technologies présentées cette année.

1- La BMW i Vision Dee

BMW a présenté une voiture concept qui change de couleur. Une version du véhicule en noir et blanc avait déjà été remarquée l’an dernier, mais cette année, elle prend vie dans un arc-en-ciel époustouflant de motifs dynamiques. Créée à l'aide de la technologie d'affichage segmenté à faible consommation d'énergie d'E Ink, c’est une voiture qui fait rêver. Elle possède aussi une voix qui vous permet d’interagir avec elle. Les phares et les nasaux fermés forment une surface physico-numérique qui permet à de produire des expressions faciales animées.

2- Le U-Scan de Withings

Déjà reconnu pour ses balances et ses montres intelligentes, Withings a épaté cette année avec une technologie bien unique. Le U-Scan se veut un laboratoire d’analyse d’urine à domicile. Ainsi, grâce à l’application qui y est reliée, il est possible de suivre les biomarqueurs de l’apport en nutriments, l’hydratation, les niveaux de pH et même l’ovulation.

3- La poussette autonome GlüxKind Ella

Véritable phénomène sur le web depuis sa présentation, cette poussette à conduite autonome, alimentée par l’intelligence artificielle, promet de simplifier vos promenades en famille. La Ella offre un freinage intelligent, une assistance à la poussée, et une machine à bruit blanc, parmi ses nombreuses fonctionnalités.