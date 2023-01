Les bacs bruns arrivent en Mauricie, mais pas de collecte avant avril

Après des mois de report, la Ville de Trois-Rivières a entrepris lundi l’opération de distribution des bacs bruns et devient la première municipalité de la Mauricie à instaurer le compostage.

Le bac brun est présentement déposé devant les résidences où c'est jour de collecte.

«La première chose est de le mettre dans un endroit sécuritaire et de l’ouvrir. Il y a un petit bac de cuisine à l’intérieur et un dépliant avec toutes les explications», a mentionné Sylvie Gamache, conseillère en communication chez Énercycle.

Cependant, il faut attendre avant de le remplir. La première collecte est prévue pour la mi-avril à Trois-Rivières, au mois de mai pour Shawinigan et la MRC des Chenaux et, finalement, au mois de juin pour les MRC de Mékinac et de Maskinongé. La collecte du bac brun sera d'ailleurs synchronisée avec la collecte du bac bleu.

Le bac brun arrive, mais son contenu, lui, sera envoyé à l'extérieur de la région puisque la construction du Centre de traitement des matières compostables devrait prendre plusieurs années.

Pour l'instant, le compost ramassé en Mauricie sera acheminé dans Lanaudière ou à Lévis. Un centre de transbordement est en place à Saint-Étienne-des-Grès.

«Au Québec, 700 municipalités qui ont implanté le bac brun et là, les 37 municipalités de la région vont s’ajouter à ça. Notre objectif est d’avoir notre propre centre de traitement des matières compostables et de biométhanisation», a poursuivi Sylvie Gamache.

Au total, 95 000 bacs bruns seront distribués sur le territoire de la Mauricie au cours des prochains mois.