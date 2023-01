Après le temps des Fêtes, plusieurs veulent troquer le morceau de bûche de Noel pour du brocoli, le divan pour le tapis roulant et le verre de vin pour un verre d’eau.

Pour que la transition se fasse en douceur, plusieurs opteront d’ailleurs pour de l'eau pétillante!

Notre journaliste Pierre-Antoine Gosselin s’est rendu chez Alex Coulombe Limitée pour en apprendre un peu plus sur ce produit qui ne cesse de gagner en popularité.

«C'est mon père qui a décidé de faire la recherche, trouver une eau gazéifiée pour être capable d'offrir une eau gazeuse de chez nous aux Québécois», explique Marc Coulombe, président chez Pepsi-Alex Coulombe Ltée. «À ce moment-là, on a créé notre marque, on a trouvé une source et on s'est mis à produire et distribuer cette marque le chez nous.»

Popularité au Québec

L’eau gazéifiée gagne en popularité depuis quelques années dans la province, et l’usine procède à l’embouteillage de plus de 270 000 litres d’eau gazéifiée par jour pour répondre à la demande.

«Pour se différencier, on offre une eau douce équilibrée, plaisante à boire avec un bel emballage», dit M. Coulombe. «Je pense que le fait que ce soit fait local, ça nous différencie beaucoup des autres.»

La famille Coulombe se dit fière de pouvoir offrir un produit de qualité fait local, mais surtout de pouvoir distribuer leur produit à travers les réseaux Pepsi partout au Canada.

«On a des visées nord-américaines et pour l'instant, on veut solidifier notre base au Canada», lâche M. Coulombe. «On veut vraiment devenir les leaders.»