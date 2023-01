Pont-tunnel bloqué: un «Farfadaas» plaide coupable, le procès du chef débute

Un autre « Farfadaas » qui avait bloqué le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pour manifester contre les mesures sanitaires a finalement décidé de plaider coupable ce matin, juste avant le début du procès de son chef lui aussi accusé.

« Je veux juste passer à autre chose », a laissé tomber André Desfossés ce lundi au palais de justice de Montréal.

Desfossés, 58 ans, a ainsi reconnu avoir commis un méfait en participant à une opération du blocage du pont-tunnel en mars 2021. En fin d’après-midi ce jour-là, un groupe d’individus dans plusieurs véhicules avaient alors fait exprès de s’arrêter en plein milieu du tunnel, bloquant toutes les voies avec deux rangées de voitures.

« Il y avait de la musique qui jouait à tue-tête, les gens chantaient à l’extérieur pendant qu’énormément de véhicules ne pouvaient pas circuler vu que les trois voies étaient bloquées », a expliqué Me Martin Bourgeois de la Couronne.

Au total, les automobilistes ont été immobilisés totalement pendant environ 5 minutes.

Joël Lemay / Agence QMI

Farfadaas arrêtés

Selon ce qui avait été dit à l’époque, le but des manifestants était de s’opposer aux mesures sanitaires, mais ce matin, une personne a évoqué une manifestation contre la brutalité policière.

Quoi qu’il en soit, la police a finalement arrêté un groupe d’individus, tous reliés au groupuscule des « Farfadaas ». Ce groupe, dirigé par Steeve Charland, s’était fait connaitre pour sa participation à l’occupation d’Ottawa l’année passée.

À la suite du plaidoyer de culpabilité de Desfossés sur l’accusation de méfait, la Couronne a retiré celui de complot. Il reviendra à la cour dans les prochains mois, pour les plaidoiries sur sentence.

Le chef se défend

Son chef vise toutefois l’acquittement complet sur toutes les accusations. Charland, 49 ans, a ainsi plaidé non coupable, tout comme ses acolytes Karol Tardif et Tommy Rioux. Une autre figure de proue du mouvement contre les mesures sanitaires, Mario Roy, a également plaidé non coupable.

Leur procès a débuté ce matin, avec le témoignage d’une automobiliste qui avait été prise dans la congestion routière.

Le procès, devant le juge Jean-Jacques Gagné, est prévu pour deux semaines.

Notons qu’un des accusés, Patrick Dupuis, avait plaidé coupable en novembre 2021, écopant de 45 jours de prison discontinue et d’une probation d’un an. Michel Jr Deshaies, de son côté, est décédé durant l’été.